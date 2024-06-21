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埔里親水節夏至前一天開幕　結合在地花卉邀大小朋友玩水玩手作

▲2024埔里親水節系列活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲2024埔里親水節系列活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮暑期特色活動之一的埔里親水節邁入第3年，今年系列活動於今天夏至的前一天6月20日正式開幕，以埔里豐富的花卉為主題，將桃米親水公園妝點得格外繽紛，鎮公所邀請民眾一起來享受「花啦花啦玩水趣」兼賞花。

鎮公所說明，活動會場桃米親水公園的水源是山泉水，農村水保署今年在水源頭增設2座各100噸的蓄水池及沉砂過濾池，避免親水公園的用水受夏季午後雷雨影響而混濁，讓水量、水質更穩定，活動期間每週三、四休園也會進行清洗水池和環境清理，提供一個安全友善的玩水場域。

▲2024埔里親水節系列活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

▲2024埔里親水節系列活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

▲2024埔里親水節系列活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所表示，今年噴水區設計花卉造型的花串裝飾，園區內還有花卉造型的互動遊戲裝置，讓大小朋友可以拿水槍競賽、增添趣味性，還設有花店造型的主題打卡牆，讓遊客可盡情拍照留念；活動期間特別規劃10堂以花卉為主題的手作課程，包括玫瑰花釀、編織花、浮游花、緞帶花和乾燥花等，玩水的同時也能動手創作、體驗不同的樂趣，現場更安排音樂表演和魔術表演。

▲2024埔里親水節系列活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

▲2024埔里親水節系列活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

埔里鎮長廖志城指出，埔里親水節自2022年開辦，桃米親水公園因農村水保署南投分署、日月潭國家風景區管理處、社區相關協會組織、鎮公所及地方團隊投入建置、修繕和維護管理，讓埔里人不用再跑到外縣市就可以玩水，還能透過參加系列活動和體驗課程、觀賞表演，更認識埔里的物產資源，人氣越見旺盛。

埔里親水節系列活動將持續至8月25日，每週日上午9時至下午4時，共計有10場精彩活動日，欲知相關活動訊息請洽詢「山系‧桃米親水公園」Facebook粉絲專頁。

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