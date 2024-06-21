汐止毒蟲拒檢遭圍捕...口吐白沫亡　身分曝光：剛被通緝4天

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止分局在20日晚上攔停1台車輛，但是車上駕駛假意配合卻突然加速逃逸，現場警力呼叫支援攔截圍捕，最後撞上小黃後停下，警員蜂擁而上將人壓制在地，事後身體魁武的男子口吐白沫，送醫搶命不治身亡，警方事後追查男子身分，發現男子4天前才被基隆地檢署發布通緝，且有多項毒品、傷害以及毀損前科。

警方調查，新北市汐止分局汐止派出所，在20日晚上在新台五路執行攔檢勤務，52歲的李姓男子開車經過遭警察攔停，李原本假意配合，但卻突然開車逃逸，最後到中正路、禮門街口，撞上路邊的小黃停下，李男原本還想下車逃逸，但是卻被警方團團包圍，支援警力趕到後，5名警員迅速壓制李男。

▲李姓男子通緝4天，攔停拒檢遭到圍捕，但卻口吐白沫身亡，檢警將釐清死因。(圖／記者邱中岳翻攝）

李姓男子身材魁武，當時企圖掙扎，5名警力合力將人逮捕之後，李姓男子卻開始口吐白沫，警方立刻現場進行CPR搶救，並且送往內湖三總急救，但經過搶救後仍宣告不治，警方在李姓男子車上並沒有發現相關違禁物品，但是查出李男身分竟通緝犯。

▲李男攔停拒檢遭到警方合力圍捕，卻口吐白沫身亡，警員當場施作CPR急救。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，李姓男子17日因毒品案未出庭，被基隆地檢署發布通緝，沒想到僅4天就因為攔停拒絕受檢，當場遭逮捕卻口吐白沫身亡，另查李姓男子有多項毒品前科，另外還有傷害、毀損等紀錄，目前也通報士林地檢署等待檢察官會同法醫相驗遺體釐清死因。