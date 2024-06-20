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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯釣蝦貼限動露餡　遭仇家埋伏痛毆！他躲警察竟跳中港大排

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區昨天（19日）晚間，中港南路上某釣蝦場外發生一起鬥毆事件。遭毆的男子日前與人發生糾紛，對方得知男子前往釣蝦，隨即前往埋伏，男子走出店外就被圍毆。因男子遭通緝，在警方趕抵前，顧不得受傷，跳入一旁的中港大排內躲避，仍遭警方發現，目前警方正持續查緝動手的3人。

▲▼遭通緝的林男遭圍毆，跳入中港大排躲藏。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲被通緝的林男遭圍毆，跳入中港大排躲藏。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，32歲的林姓男子因涉嫌洗錢、傷害及妨害自由，分別遭新北、士林地檢署發布通緝。上個月（5）份，林男參加餐敘喝酒時，席間友人29歲邱男覺得不被尊重，雙方發生口角糾紛，邱男因此懷恨在心。昨晚林男在網路上貼出限時動態，表示與32歲許男、27歲吳女在釣蝦場用餐、釣蝦。

▲▼遭通緝的林男遭圍毆，跳入中港大排躲藏。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男遭圍毆跳入中港大排，友人吳女也跳入。（圖／記者陸運陞翻攝）

邱男發現，隨即夥同2名友人開車前往新莊中港南路上某釣蝦場，並埋伏在停車場處；10時許，林男與友人才剛走出店外，邱男就持棍棒上前理論，隨即動手痛毆林男，造成林男頭部、手部有多處撕裂傷，同夥2人則在一旁助陣，而許男、吳女則連忙勸阻。

林男遭毆後，發現一旁民眾幫忙報警，擔心自己通緝身分被發現，隨即跳入一旁中港大排，許男、吳女見狀，也從邊坡滑入中港大排內。動手的邱男隨即開車離開現場，警方趕抵，在中港大排內發現林男等3人，會同消防人員將3人救起，並先將受傷林男送醫治療，經了解，目前正在追查動手的邱男等3人。

▲▼遭通緝的林男遭圍毆，跳入中港大排躲藏。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方抵達，會同消防人員，中港大排內的3人救起。（圖／記者陸運陞翻攝）

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