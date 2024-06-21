案發時序表曝光！汐止通緝犯逆向蛇行躲追捕…遭逮突口吐白沫亡

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

新北市汐止一名52歲李姓通緝犯21日晚間遭警方攔查，他起初假意配合，過程中突然加速逃逸，與警方展開飛車追逐，但他疑似身體不適，最後撞上一台計程車停下。警方將人逮捕時，李男卻突然口吐白沫，經送醫搶救仍不治，事件發生時序曝光！

▲通緝犯與警察展開飛車追逐，遭逮捕突然口吐白沫，送醫宣告不治。（圖／翻攝汐止人集團）

回顧整起事發經過，新北市汐止分局汐止派出所20日晚間在新台五路執行攔檢勤務，晚間9時04分在遠東世界中心前發現李男的車輛，當時警方見李男車輛正在停等紅燈，便予以攔停，不料，李男佯裝配合卻在綠燈時加速逃逸。

警方隨即展開追捕，經新台五路、新興路、大同路二段312巷、大同路二段、汐萬路、中正路等路線，李男沿途蛇行、闖紅燈，甚至逆向行駛。

▲李姓通緝犯撞車畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

晚間9時13分，李男疑似身體不適，突然龜速行駛到中正路與禮門街口撞上一輛計程車後才停下，他自行下車後，遭警方壓制上銬，逮捕過程中，身形魁武的李男遭警棍打到手腳，不斷反抗、大喊「痛啦！」，但當員警準備上銬時，他突然口吐白沫陷入昏迷。

警方見狀，於晚間9時16分緊急替他進行CPR並通報119將人送醫，雖經緊急送醫搶救，但李男於同日晚間10時30分仍宣告不治。警方強調，逮捕過程中並未擊打李男致命部位，至於詳細死因仍有待相驗進一步釐清。