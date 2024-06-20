「我還是好婆婆！」她曝婆媳相處方式　網讚爆：就是需要這種觀念

▲原PO和媳婦的關係不錯，現在時不時會接視訊看孫子。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「誰說婆媳一定要住在一起？各自生活不是很好嗎？」一名女網友發文表示，她兒子和媳婦大一就已交往，當時她就叫兩人住在外面，「過他們的二人世界」，現在她的孫子已經要1歲了，而婆媳兩人的關係仍不錯，「可見我還是好婆婆，沒有黑化！」貼文曝光後，吸引大票網友狂讚。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文直呼，「我是個媳婦還沒進門，我就要他們住外面的婆婆！」她兒子和媳婦大一時就交往，「兒子當兵回來我就叫他留在北部，兩人在那工作穩定就好回來幹嘛，去過他們的二人世界多好？我也樂得輕鬆」。

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原PO接著說，兒子和媳婦是在前年公證結婚，並於去年生下孩子，那時她放下手邊工作，幫媳婦坐月子，而這也是她第二次去小倆口的家，「我跟媳婦說，『我第一次當婆婆跟阿嬤，謝謝你給我機會，做得不好也請多包涵。』媳婦說她也第一次，我要多體諒，哈哈我們都笑了」。

如今孫子已經要1歲了，原PO透露，她時不時就會接視訊看孫子，「可見我還是好婆婆，沒有黑化！」因此她也說，婆媳其實未必要同住，各自過好各自的生活也很好。

貼文曝光後，不少網友也紛紛回應，「正確觀念！各過各的生活，彼此尊重包容，怎麼會有婆媳問題」、「認同，各自生活，不要干涉對方生活」、「這個社會就是需要這樣觀念的婆婆，各過各的才會有美感，生活才會有樂趣，而不是越看越討厭」、「終於有個明理婆婆」、「優秀，互相感恩，互相尊重彼此」、「謝謝你的正能量」。