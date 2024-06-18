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維珍澳洲航空「引擎噴火」爆巨響！疑捲入鴨子急降落　乘客嚇壞

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 客機疑似遭到鳥擊，轉向後緊急降落。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

維珍澳洲航空（Virgin Australia Airlines）一架波音737-800客機原定從紐西蘭飛往澳洲，起飛後不久一顆引擎卻噴出大量火焰，疑似遭受鳥擊，被迫緊急降落。

綜合《衛報》等外媒，維珍澳洲VA148航班載有67名乘客及6名機組員，17日晚間從紐西蘭皇后鎮起飛，原定飛往澳洲墨爾本，航班追蹤網站卻顯示，飛機起飛後不久便轉向朝南方飛行，而不是照計畫往西，在南島上空盤旋後降落皇后鎮以南約150公里的因弗卡吉爾（Invercargill）機場。

網路曝光的畫面顯示，這架客機一邊引擎起火。乘客海沃德（Michael Hayward）受訪描述，傍晚6點飛機起飛時，天色已經一片漆黑，但起飛不到10秒就聽見巨大的「砰」一聲，接著機艙裡被金光照亮，右邊引擎噴出火焰。

機上乘客見狀都嚇了一跳，且接下來引擎每隔一段時間就會噴出火焰，後來機長才說明發生鳥擊。海沃德提到，一開始乘客都很擔心，但很快就意識到已經沒事了。

飛機離開皇后鎮約50分鐘後安全降落，當時停機坪上已有消防車待命。維珍澳洲執行長首席營運長阿格斯（Stuart Aggs）聲明表示，目前未發現任何乘客或機組員受傷。

皇后鎮機場執行長索瑞（Glen Sowry）18日說明，事故原因可能是有鳥類受困引擎內，「現階段我們認為極有可能是鳥擊，但在因弗卡吉爾的工程師檢查引擎之前無法確定」，恐怕對引擎造成損害。

機場事後聲明證實，該航班起飛後不久發生問題，疑似是鴨子被吸入引擎，乘客被安排在因弗卡吉爾過夜後送回皇后鎮機場，重新預定18日飛往澳洲的替代航班。

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