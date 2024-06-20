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雷雨續轟4地！全台明飆36度　下周水氣增「降雨熱區」曝

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▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後雷雨擴大，中央氣象署今（20日）下午針對4縣發布大雷雨即時訊息；氣象署表示，周日前各地晴朗炎熱，但下周一、二南海低氣壓帶來水氣，花蓮、台東及恆春半島降雨明顯，尤其中部以北雨勢可能持續到晚上，下周三起高壓勢力再增強，大台北及花東縱谷上看36度。

氣象署表示，彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣大雷雨持續到晚間7時，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度

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氣象署預報員葉致均說，近期台灣環境吹偏南風，到周日之前各地晴朗炎熱，僅東南部、恆春半島有零星短暫降雨，而清晨到上午因海陸輻合，中南部有零星短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨主要在中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲周日前各地高溫炎熱。（圖／氣象署提供）

他表示，下周一、二南海低壓帶來水氣，花東及恆春半島降雨明顯，其他地方要留意午後短暫雷陣雨，尤其中部以北午後可能下的比較晚，降雨持續到晚上。

葉致均說，下周三、周四低壓減弱，水氣變少，加上太平洋高壓勢力再度增強，各地恢復晴朗炎熱天氣，東南部、恆春半島有零星降雨，午後降雨在中部以北、宜蘭及花蓮山區，降雨變少。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致均表示，下周一、二雲量比較多，高溫略降1、2度，其他時間各地高溫普遍32至35度，大台北、中南部近山區及花東縱谷有36度高溫出現。另周六以前夜晚到清晨，金門和馬祖地區易有低雲或霧，影響能見度。

大雷雨即時訊息
影響時間：20日下午至20日晚上
＊警戒區域：彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣

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