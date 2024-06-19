13縣市豪大雨特報「下到入夜」　中部以北明午後續防雷雨

▲氣象署發布豪大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後大雨不斷，中央氣象署今（19日）下午5時針對13縣市發布豪大雨特報，南投縣為豪雨等級。氣象署表示，明天午後熱力作用，中部以北、東半部及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，周五至周日因太平洋高壓強盛，各地晴朗炎熱，降雨減少，但下周水氣影響，東南部降雨較多且範圍較廣。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，今日南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、花蓮地區及苗栗、中部、高雄、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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▲13縣市豪大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員林定宜說，明天太平洋高壓勢力增強，各地大多是多雲到晴，但午後熱力作用，中部以北、東半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，而清晨到上午中南部因為海陸空輻合的關係，會有零星短暫陣雨，但整體而言降雨逐漸減少。

他說，周五到周日降雨更少，中部以北、東北部、東部及其他山區，午後會有雷陣雨但比較零星。東南部和恆春半島因吹偏南風至東南風，不定時有短暫陣雨，清晨到上午中南部因為海陸空輻合，造成零星短暫陣雨，但雨量也不多。

▲未來天氣變化趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜指出，明天預測各地高溫32至25度，其中彰化、雲林、台南、高雄、屏東及花東地區，局部36度以上高溫發生機率。周五至周日因太平洋高壓比較強盛，各地晴朗炎熱，普遍在33至35度，特別是西半部近山區、花東縱谷可能35、36度高溫，慎防熱傷害。

林定宜表示，下周一、二受到南方低氣壓間接水氣的影響，東南部、恆春半島有不定時的短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨發生機會再提高。

他說，下周三太平洋高壓勢力再度增強，降雨減少，各地多雲到晴，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨 午後中部以北、東北部、東部及其他山區有零星短暫雷陣雨。

豪雨特報

影響時間：19日下午至19日晚上

＊豪雨：南投縣

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣