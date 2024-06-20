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社會 社會焦點 保障人權

婆媳不和！狠媽「怒摔2月大兒」致腦萎縮　判2年10月定讞

▲▼女嬰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北市狠心母親因為婆媳不和，竟將兒子摔成嚴重腦傷。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市邱姓女子生下2子後，罹患產後憂鬱症，又因與婆婆相處不好，竟將怒氣發在出生僅2個多月的幼子身上，多次毆打幼子的頭臉、又重摔幼子到床上，導致幼子頭骨骨折、腦傷腦萎縮。最高法院審理後，將邱女判刑2年10月定讞。

判決指出，邱女年紀輕輕就結婚生子，與謝姓丈夫產下2子，生下幼子時年僅20歲。但家中經濟僅由丈夫獨力支撐，邱女經濟拮据，又與婆婆長期不睦，經常遭到責罵，再加上2022年3月幼子出生後，身體不好，所以邱女身心狀態長期處於焦慮及憂鬱之中無法宣洩，竟罹患產後憂鬱症而不自知。

案發於2022年5月間，邱女因身心狀況長期受壓，連續一週內都徒手毆打當時出生僅2個月的幼子臉部及頭部，並用力將幼子摔到床上。幼子出現昏迷狀況，被送往醫院急診。這才發現幼子受有急慢性多次硬腦膜下出血、大腦實質軟化為腦傷後腦萎縮現象、頭骨骨折（右額及左頂葉附近）、雙側視網膜出血、癲癇及水腦。院方懷疑虐童提出通報，檢警調查後，將邱女依照家暴重傷害罪提起公訴。

一二審法院均認定邱女有罪，判刑2年10月。其中二審高等法院指出，邱女嚴重虐打自己的兒子，以致於幼子在1歲半以後，除了有前述嚴重腦傷症狀以外，還影響腎臟功能，並致右眼對光線沒有明顯之反應，兩眼視力均非正常，目前仍無法翻身、攀爬，發展狀況嚴重遲緩。這對幼子的身體健康、未來成長發展、人格建立等所生之負面影響，無可估量，因此二審仍維持一審的刑度。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

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