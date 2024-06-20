阿里山林鐵7／6全線通車　7／7起每日4班列車「時刻表出爐」

▲阿里山林鐵將於7月6日全線通車。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

歷經兩次颱風重創，中斷15年的阿里山林業鐵路，經長年重建已全線修復完成。阿里山林業鐵路及文化資產管理處今（20日）宣布，將於7月6日起全線通車，當天舉辦通車典禮，7月7日起開始每日行駛4班定期列車，至於眾所期待的觀光列車福森號預計7月下旬加入營運。

阿里山林業鐵路自2009年莫拉克颱風造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，當年9月卻又因杜鵑颱風強力侵襲，十字路站至屏遮那站間的42 號隧道，發生2處長達55公尺的大型崩塌，目前僅能從嘉義火車站行駛至十字路站，距離終點站阿里山車站還有16公里，旅客須轉乘接駁車才能抵達阿里山國家森林遊樂園區。全線通車後，旅客將可從嘉義車站搭車，直達阿里山車站，車程近5個小時。

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林鐵處副處長周恆凱表示，包括工程最嚴峻的42號隧道，全線已經修復完成，日前已報請交通部履勘完成，正進行細項改善計畫，鐵道局也於日前針對未通車路段進行臨時檢查，已積極辦理相關改善事項，預計6月底以前完成改善，7月6日起全線通車，當天將舉辦通車典禮，7月7日開始每日行駛4班定期列車。

至於新打造的觀光列車福森號何時營運，周恆凱表示，福森號已委由雄獅旅行社規劃套裝行程，預計最快7月下旬就會加入營運。

林鐵處今也公布7月7日起，每日行駛4班定期列車，班次如下（開放售票時間另行公告）：

1. 9:00嘉義車站開往十字路車站12:00

2. 10:00嘉義車站開往阿里山車站14:56

3. 11:50阿里山車站開往嘉義車站15:45

4. 14:00十字路車站開往嘉義車站16:55

