幹細胞治療退化性關節炎　屏基成功助患者重拾行動自由

▲屏基李心白醫師利用幹細胞成功為陳小姐治療幹細胞治療退化性關節炎 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

再生醫療法4日三讀通過，屏東基督教醫院超前部署，骨科主任李心白早在去年就通過衛生福利部審查，取得執行自體脂肪幹細胞移植治療資格，且於去年3月與沛爾生技醫藥公司合作，依特管辦法施行退化性關節炎幹細胞治療，讓病人重拾行動自由和生活品質。

再生醫學是利用細胞再生的能力，修補受損組織、器官的醫療技術，從事美髮業的56歲陳小姐，從16歲當學徒起，每天要站立工作超過8小時，三年前開始出現膝蓋疼痛的症狀，試過針灸、吃保健食品等方法，成效甚微，每每久站後膝關節就會疼痛加劇、關節僵硬，讓他沒辦法正常工作。去年到屏基骨科就醫，經過檢查發現有退化性關節炎及膝關節軟骨缺損，李心白主任建議以自體脂肪幹細胞移植治療。

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李心白醫師說，退化性膝關節炎初期治療方式大多是以復健、口服消炎止痛藥、關節內施打消炎止痛藥、玻尿酸或是血小板濃縮液來舒緩病人的疼痛，若進展到疾病後期，就可能要考慮置換人工關節。由此可見，在進行人工關節置換手術前，目前大部分的治療僅是減緩病人的不適症狀。

他表示，自體脂肪幹細胞移植治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損，目前僅有通過衛福部審查核可的醫院及醫師可以施行，自體脂肪幹細胞是一種具有多向分化潛能的細胞，用來治療退化性關節炎的優點是安全性高，且因為使用的是病人自己的細胞，不會有排斥的風險。首先利用微創手術採集少許患者自己的脂肪組織，將脂肪組織送到取得認證的實驗室進行細胞分離，其中的幹細胞經培養及活化，再注射回病人的膝關節內，這種治療方式可以促進關節軟骨的再生和修復，減少炎症及疼痛感，恢復關節功能。

陳小姐坦言術前沒有聽說過幹細胞治療，有些擔心害怕，經過李醫師詳細說明後才決定接受新療法，成為屏東第一例依特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法進行自體脂肪幹細胞移植治療的患者。接受脂肪幹細胞治療半年後，陳小姐的雙膝關節不再疼痛和僵硬，可以正常走路和上下樓梯，久站也不會感到不適，這幾天還參加旅行團去旅遊，完全不擔心會跟不上行程。

李心白主任希望透過這個案例，讓更多人了解到脂肪幹細胞治療退化性關節炎的可行性和優勢，為關節疾病的治療開創新的契機，提供患者面臨人工關節置換手術前的一種治療新選擇，也可搭配復健、關節鏡等治療達到加乘的效果，但提醒每位患者的狀況不相同，須由骨科醫師評估規劃適合的治療方式。目前健保不給付此治療項目。