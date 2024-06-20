被開14槍仍逃逸！屏東賓士拒檢衝撞害1警受傷　鎖定身分追查

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局員警今(20)日凌晨執行巡邏勤務，途經屏東市自由路段時，發現一部停放路邊賓士自小客車怠速，上前關心是否需要協助，不料對方倒車衝撞，警方閃開後朝該車車輪連開14槍，該車仍逃逸，過程造成2台警方機車受損，一員警手指受傷，警方已掌握特定對象，全力查緝。

▲屏東警分局員警朝車輪開槍。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局民生派出所員警於6月20日0時40分執行巡邏勤務時，在屏東市自由路段發現1部自小客車，因時值深夜時分，該車停在路邊怠速，員警便上前查看關心是否有需要協助之處。

未料該自小客車見員警靠近，立刻倒車衝撞執勤員警，當時該車駕駛行為已有危害警察人員生命或身體之安全，員警基於危害急迫狀況使用警械制止，該車仍持續抗檢，過程中共朝該車右前輪射擊14發，而後該車於自由路段往西方向逃逸，員警立即通報勤務指揮中心進行攔截圍捕，目前已鎖定駕駛人身分全力追緝中。這次衝撞過程，造成其中1名員警手指擦挫傷及2部警用巡邏機車受損。

屏東警分局呼籲，員警於執行勤務攔查時，駕駛人應配合受檢，若有犯罪拒捕逃逸行為，警方必全力查緝到底並嚴加偵辦絕不寬貸，以維護社會秩序與穩定社區治安。