停車場活春宮！泰男女「初見面3分鐘」當眾激戰　她瘋狂嬌喘被拍

▲警方獲報趕往現場時，兩人已經離開。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國孔敬府一對男女29日晚間在公共停車場上演活春宮，一名路人發現後隨即通報警方。警察趕往現場後兩人已經離開，不過調閱附近監視器後也鎖定了1男1女，並要求兩人到案說明。然而令人震驚的是，兩人竟是第一次見面。男子當天在現場找上女遊民，談妥後便直接在路旁激戰，事後則給對方200泰銖（約新台幣176元）作為報酬。

根據khaosod報導，警方29日晚間接獲通報稱，有一對男女在一個公共停車場的長椅上發生性行為，儘管警察抵達現場時，兩人已經消失，但是附近監視器早已拍下這對男女的脫序行為，甚至錄下女方的呻吟聲。

從監視器畫面可以看到，29日晚間一名身穿黑色衣服的長髮男子與一名站在牆邊的女子攀談，隨後兩人便走到停車場，並直接開始在椅子上發生性行為，當時旁邊還停著一輛黑色轎車。

▲警方要求兩人到案說明。（圖／翻攝自khaosod）



影片同時也錄下男子的聲音，他向女方問道，「要多少錢？」兩人結束後，女方隨即離開停車場，穿上褲子並朝火車站的方向走去，而男子也跟著離開現場。

警方調查後，第一時間雖無法確定兩人身分，但是推斷可能是住在附近的遊民。而警察31日也成功抓到影片中的男子，並確認他就是在停車場發生性行為的當事人。

男子聲稱，他當天工作領到200泰銖（約新台幣176元）的薪資，隨後在路邊遇到另一名女遊民，於是便主動攀談，問對方「要不要？」。他表示，這是遊民間發生性行為的「通關密語」。

他強調，由於兩人是遊民，所以多次被旅館拒絕，因此只能在公共場所發生性行為。警方隨後也找到影片中的40歲女子，而她也承認了當天的行為。