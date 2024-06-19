快訊／搜索新進度曝光！孫安佐「瓦斯火槍找到了」　檢警扣案送驗中

▲孫安佐攜帶瓦斯火槍到信義區，檢警今搜索孫家，查扣該把火槍送驗中。（資料圖／記者孟育民攝）

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐日前帶著瓦斯火槍到信義區，引發社會關注！檢警19日赴孫家、孫安佐朱姓經紀人家中進行搜索，原先傳出檢方在孫家並未搜出該把瓦斯火槍的消息，稍早檢警指出，已在現場查扣匕首、一包疑似火藥的黑色粉末，以及該把瓦斯火槍。

孫安佐16日與朱姓經紀人到信義區，還攜帶瓦斯火槍試圖當場實測，所幸遭經紀人制止。朱男受訪表示，他們正在研發冷兵器和新型火槍，計劃於8月底舉辦一場名為「拯救世界」的慈善活動，屆時將公開展示這些武器，並強調，火槍沒有插上瓦斯罐，即使扣動扳機火也不會點燃。

台北地檢署指揮北市刑大、信義分局偵辦此案件，19日上午赴孫家、朱姓經紀人家中進行搜索，並將孫安佐、朱男帶回詢問，全案朝違反《槍砲彈藥刀械管制條例》方向偵辦。

原先傳出檢警並未在現場搜出瓦斯火槍的消息，不排除孫安佐可能把槍放在其他居所，有可能需進行二次搜索，但稍早檢警表示，已在孫家查扣瓦斯火槍、匕首以及一包疑似火藥的黑色粉末，相關證物目前已送驗。另外，警方指出，孫安佐酷愛生存遊戲，家中至少收藏5把遊戲用狙擊長槍，因這批槍並未違法，因此並未查扣。