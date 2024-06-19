提升回收處理業消防安全觀念　台東環保局辦理訓練講習

▲臺東縣府推動回收處理業消防安全。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升臺東縣回收處理業消防安全觀念，臺東縣環境保護局、消防局與中華紙漿股份有限公司台東廠再次攜手共同合作，舉辦「資源回收貯存場防火訓練講習及實作演練暨回收處理業者法規說明、太陽能光電宣導會」，邀集縣內16鄉鎮市清潔隊、28家回收業者及1家事業廢棄物處理業參與，並聘請專家學者，針對業者場域安全相關法規、消防設施操作及模擬火災發生實況實施演練、廢太陽能光電板回收處理方式等進行宣導，使回收處理業及相關人員有所遵循，並更熟稔消防滅火器材使用，提升火災預防與應變能力。

臺東縣政府表示，落實資源回收不僅可以減少垃圾產生，還可以促進資源循環再利用，臺東縣榮獲環境部112年「源頭減量及資源回收績效考核」的肯定，期許透過此次活動交流經驗分享，達到縣內回收業者相互學習的成效，以達到保障生命財產安全及良好的工作環境品質，並為臺東縣持續推動資源永續，並朝向SDG11「永續城鄉」目標努力邁進。

臺東縣環保局指出，資源回收業者對於縣內資源回收物的去化扮演重要角色，環保局除了平時加強輔導回收處理業者朝向「零廢棄」為目標外，另藉由辦理法規說明會、消防安全講習與實地演練，要求業者妥善自主管理，加強防火安全充足整備及現場工作人員的消防教育訓練。

環保局進一步說明，此次講習除針對回收業廠分類貯存標準法規說明、AI火災預警技術應用宣導、消防設施操作維護及設置點進行說明，也與業者互動分享交流實務經驗，加強廠區現場工作人員的消防安全認知，使業者能妥善自主管理，並透過實際引火模擬火災場景，要求業者實作火災分類判別、滅火器材等相關設施操作，訓練火警當下應如何正確應變處理。

環保局呼籲，回收處理業者每月應至少1次自主檢查作業場所環境及消防安全設施，環保局為督促業者加強廠區管理及相關消防設施維護情形，每季也會不定期督導巡查廠區作業狀況，針對危及廠區安全的缺失，立即追蹤管制改進情形，期達先行預防，有效防範作為。