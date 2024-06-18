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台東警雨中提油助民　讓母子倆順利上班上學

▲員警幫忙購買汽油幫助民眾能順利上學。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警幫忙購買汽油幫助民眾能順利上學。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

家住在台東鹿野地區的潘姓(68年次)婦女，18日7時許，騎乘機車載送兒子至臺東市某高中上學，但出門時因未注意油表，騎到半路機車「罷工」，這才驚覺「沒油了」！但因距離加油站有約5公里路程，又急著送小孩至到校。正當著急時，鹿野分駐所警員林育平巡經該路段，看到兩人站在雨中，主動上前詢問。得知上情後，隨即自掏腰包以小桶購買0.5公升汽油「提油助民」。警察及時伸出援手，母子倆直道謝，並讚稱「警察真的好暖心」。

當遇到困難時，若有人及時伸出援手，解決當前之急，那種感覺猶如在茫茫大海看到一盞明燈般，令人感動萬分。有一住在鹿野鄉瑞源村的潘姓婦女，於18日7時許，從住家騎乘機車至臺東市區上班，順道載送小孩到高校上學。

因為下著雨，兩人穿上雨衣，繼續往市區方向行進。直至過了鹿野市區街道，機車突然加不上油，看著亮燈的油表，才發現油用完了，而最近的加油站，離他們有5公里遠，若是徒步前往，來回少說也要半小時以上，潘女先是去電校方告知狀況，以免校方擔心學生未到校。另一方面準備打電話「討救兵」。

好巧不巧，此時鹿野分駐所警員林育平正好巡經該處，並看到兩人站在雨中，恐其發生意外，遂主動上前關心。得知他們的處境後，林員二話不說，隨即至加油站自掏腰包購買汽油，並返回立刻幫他們加油。潘女對於員警「神出現」的協助，一再致謝。林員也暖心提醒，天雨路滑，千萬因遲到而加速，反而要慢慢騎，因為安全最重要。

關山警察分局表示，鹿野分駐所警員林育平執勤態度積極認真，發揮同理心即時協助民眾，其工作精神足堪同仁表率，殊值表揚。另外在此提醒民眾，開車請先檢視油料、煞車、水及電，以免發生「顧路」的窘況，更甚之可能危及行車安全，不得不注意。若有發現路況或可疑人事物，請撥打110報案，警察將儘速前往處置，維護民眾生命財產安全。

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