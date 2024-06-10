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收假日了！國道11處路段易塞　省公路地雷區一次看

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今端午連假收假日，將有一波北返車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(10日)為端午連假收假日，將有一波北返車潮，高公局預判今國道有11處易塞地雷路段，其中國5北上車潮預料要深夜才紓解，高公局建議北返提早上午出發，避開塞車尖峰。

國道今交通量預估將有115百萬車公里，為平日年平均1.3倍，北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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今國道則有11處易塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

由於今天是最後收假日，高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

▲▼端午收假日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲端午節收假日國道疏運措施。（圖／高公局提供）

此外，公路局也公布今易塞省公路路段，其中銜接國道快速公路，包括北部台64線接國3中和交流道、中部台74線接國3霧峰交流道、南部台18線接國3中埔交流道，以及台86線接國3歸仁交流道及仁德系統等路段易塞。

另易塞主要省道幹道則包括台61線中彰大橋、鳳鼻至香山、竹南路段、台1線水底寮至楓港路段、台9線蘇花路廊、南迴公路等；觀光景點聯外道路則包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、中部台21線日月潭路段，南部台3古坑至梅山路段等預期車多壅塞。

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