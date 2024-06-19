鎮南國小女籃隊連戰連捷！縣長張麗善贊助赴日比賽旅費

▲雲林縣長張麗善今日接見女籃隊員贊助50萬元旅費，期許隊員好好享受比賽，與參賽其他隊伍以球會友。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣鎮南國小女籃隊以6戰全勝拿下「2024 TARO CUP U12國際邀請賽」冠軍盃，將於6月29日前往日本群馬縣館林市參加「2024年度日台國際交流籃球賽」。雲林縣長張麗善今（19）日接見女籃隊員贊助50萬元旅費，期許隊員好好享受比賽，與參賽其他隊伍以球會友，建立友誼，為雲林、台灣爭光。

縣長張麗善表示，縣府積極推動運動紮根，各項體育活動都蓬勃發展，在國小女童籃球成績卓越，今年全國少年籃球錦標賽冠亞軍更上演「鎮南國小、立仁國小較勁箟雲林內戰」，鎮南國小女籃賽更在TARO CUP U12國際邀請賽擊敗日、韓等國家，拿下冠軍盃，為雲林爭光，她與縣民都與有榮焉。

鎮南國小女籃隊今年在國內外各項比賽大放異采，拿下韓國2024洪川郡國際邀賽女童甲第一名、大雅騰達盃籃球邀請賽女童第三名、順天盃全國少年邀請賽實女童甲第一名、雲林縣113年春季縣長盃女童甲組第一名、中華民國2024全國少年籃球錦標賽女子組(U12)第一名、2024 TARO CUP U12國際邀請賽冠軍，獲籃壇稱為「粉紛神盾」，6月29日至7月3日受邀前往日本群馬縣館林市參加2024年度日台國際交流籃球賽。

▲雲林縣長張麗善今日接見女籃隊員贊助50萬元旅費，期許隊員好好享受比賽，與參賽其他隊伍以球會友。（圖／記者蔡佩旻攝）