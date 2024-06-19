柯震東生日派對　驚見舒華現身！陶晶瑩曝「同框慶生」內幕

▲陶晶瑩笑喊是剛好遇到。（圖／翻攝自陶晶瑩IG）



記者施怡妏／綜合報導

柯震東18日慶祝生日，邀請一票好友吃飯慶生，照片PO出後竟驚見南韓人氣女團(G)I-DLE的台灣成員葉舒華也在席間，讓人意想不到的組合掀起網友驚呼，然而，陶晶瑩稍早透露，邀約舒華一起吃飯，剛好遇到柯震東在慶生，並不是約好的。

陶晶瑩稍早在IG發文，帶舒華吃飯，還找來方志友、楊銘威、賈靜雯，意外碰到「頂流明星、網路里長伯」柯震東在隔壁包廂慶生，於是大家一起開心慶祝。方志友也轉發該篇貼文，感謝陶子姊的邀請，「好幸福唷」。

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貼文曝光，網友紛紛表示，「陶子姐人很好欸，感覺很照顧我們家舒華，希望她能讓舒華演戲」、「舒有你們陪伴真是太好了」、「希望有機會子瑜也能一起這樣輕鬆聚會」、「太讚了」。

另外，楊銘威18日在IG發文，PO出的雙人合照中驚見舒華，開心寫道：「沒想到生日還有驚喜。」立刻吸引大批粉絲按讚直呼羨慕，連修杰楷都虧「為何平常都不拍照？」大合照中可以看到楊銘威，方志友、賈靜雯、李李仁陶晶瑩一家四口，以及柯震東一家人，超狂陣容令網友傻眼「蛤我有看錯嗎？楊銘威的限動+貼文，裡面有柯震東、賈靜雯、陶晶瑩、方志友？意想不到的組合。」

▲▼柯震東生日趴驚見舒華現身。（圖／翻攝自柯震東Threads、方志友IG）

