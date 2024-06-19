李四川民調力壓藍白對手　黃暐瀚分析黃國昌挑戰

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

中廣、民意調查協會完成的2026新北市長選舉民調顯示，在國民黨可能的新北市長人選中，台北市副市長李四川獲得近4成市民支持最多、新北市副市長劉和然墊底，另藍綠白三黨對比，民眾黨有意參選的立委黃國昌，支持度僅拿到13%。資深媒體人黃暐瀚分析，這讓很多黃國昌的支持者很驚訝，至於劉和然的狀況，其實是當年的李四川。

黃暐瀚在《新聞大白話》說，民調沒有超出外界的預期，就是李四川是最強的、洪孟楷還比劉和然高，就事論事，劉和然對市政絕對是熟的，可是他現在的狀態，就像是2018年之前的李四川，李四川是跑去高雄當韓國瑜的副市長後，他的全國知名度才往上飆，再回來當北市副市長，這幾年才變紅的。

黃暐瀚表示，當年朱立倫當新北市長，兩個副市長想要選市長的時候，是侯友宜的民調贏李四川，所以現在劉和然的狀態就是當年的李四川。所以面對已經是全國知名人物的李四川以及全國第一高票洪孟楷，劉和然支持度確實比較低，因為知名度不夠，侯友宜比較支持劉和然，但會說一定由他決定嗎？現在黨中央有黨中央的機制。

黃暐瀚指出，李四川最強，但是黃國昌在李四川要參選的情況之下，他只有13%，這個讓很多的黃國昌的支持者很驚訝，因為竟沒有個20%到25%，黃珊珊跟蔣萬安也有25%對不對？黃國昌怎麼會這麼低？那這樣的狀況之下的時候，那怎麼辦？

另外，黃暐瀚提到，在藍綠白對戰的組合當中，海基會董事長鄭文燦跟民進黨立委蘇巧慧都不弱，加進黃國昌跟李四川，兩個合流都能贏，但如果不合流，蘇巧慧跟李四川只差不到3%，所以非常接近，這種狀況之下，蘇巧慧不是完全沒有機會。