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士林夜士買到整串「發霉糖葫蘆」　店家回應曝1原因導致

▲▼士林夜市糖葫蘆整串發霉 業者「還原過程」疑1原因所致。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲網友投訴在士林夜市買到「發霉糖葫蘆」，業者回應了。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者趙蔡州／綜合報導

有網友近日在臉書投訴，他日前在士林夜市買糖葫蘆，準備回家跟家人一起享用，不料才吃第一顆就吃到發霉的糖葫蘆，嚇得家人立刻吐了出來。對此，遭投訴的店家表示，他們每天都是用新鮮的食材，只當天沒有賣完一定會丟棄，猜測可能是因為最近天氣潮濕導致，強調未來會加強品質控管、避免類似情況再發生。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」表示，他日前在士林夜市某攤商買了糖葫蘆，後來逛了30分鐘就拿回家給家人，不料才吃第一顆就吃到發霉的糖葫蘆，「家人剛吃就看到發霉，馬上吐出來了，如果吃進去怎麼辦」、「品質也太差了吧，在我前面還有其他觀光客在買，真是替他們捏把冷汗」。

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對此，遭投訴的糖葫蘆商家表示，他們每天都是用新鮮的食材，當天製作然後賣給客人，且只要沒有賣完的「一定會丟棄」，不會留到隔天再賣給客人，針對有客人買到發霉糖葫蘆，他們感到非常抱歉，猜測可能是因為最近天氣潮濕導致，未來會加強品質控管、避免類似情況再發生。

台北市衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯表示，衛生局會派員前往調查，稽查食材是否有發霉問題，也會針對現場人員做安全衛生查核，若有違反衛生問題，會要求限期改善，若限期仍未改善，可依照食安法第44條處新臺幣六萬元以上二億元以下罰鍰。

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