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博愛座糾紛頻傳　 北捷無奈：法規限制無法單方面取消

▲▼29歲男拉肚子搭捷運坐博愛座，被75歲男子嗆聲又動手。（圖／畫面翻攝網路） 

▲29歲男因拉肚子不舒服，搭捷運時坐博愛座，卻被75歲男子嗆聲又動手。（圖／畫面翻攝網路）

文／中央社

近來頻傳有人在大眾運輸上以言詞羞辱、動手打人方式逼其他人讓出博愛座事件，台北捷運表示，受限於中央法規，博愛座「不是我們可以單方面取消」；會從呼籲與宣導著手。

日前台北捷運才發生女子被強逼讓出博愛座後撞柱事件，今天又有年長者要求乘客讓座，被拒絕後竟用雙掌合擊對方頭部。

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台北捷運告訴中央社記者，政策與法規受限於中央，雖然廢除博愛座呼聲再起「但不是我們可以單方面取消」，北捷也不斷加強宣導呼籲將座位禮讓給「有需要的人」，會再思考更高力度宣導方式，如請站務人員疏導動線時加以強調等。

北捷重申，博愛座設置是依「身心障礙者權益保障法」規定，且配合交通部頒布「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規範；現行捷運車站或列車上「博愛座」一詞，是參照交通部「公共交通工具無障礙設備與設施設置規定」相關用詞。

北捷指出，自民國96年9月起陸續推出博愛識別貼紙、好孕胸章，年長者、孕婦、身心障礙或身體不適等旅客，不需任何證明文件，皆可在全系統車站詢問處自由免費索取及使用。

這波紛擾也勾起許多人在搭乘大眾運輸時被逼讓座的記憶，包含言語羞辱、挑釁、被包包跟拐杖打、睡到一半或身體不適卻被搖醒或動手動腳等，也有人憂心「博愛座」已成為霸凌其他人的利器，加深對立。

還有人認為，許多人明明是付全額票價搭車「卻經常被其它乘客施以精神暴力」，主管機關卻毫無作為；也有網友教學，如果被用不客氣的方法逼讓座，除了按鈴通報站務人員，也要記得手機錄影存證，方便後續提告等動作。

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