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社會 社會焦點 保障人權

獨／新北男買完早餐「遭債主持刀削臉」！母急護兒　爸爸撿臉皮

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

▲蘆洲男被債主持刀削臉，媽媽不畏對方持刀，勇敢護兒。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲今早驚傳砍人事件！47歲陳姓男子因不滿欠債人楊男嗆聲，見到楊男買完早餐返家，立刻持開山刀砍楊男。楊男父母見狀，急忙衝下樓保護兒子，楊男腿部被砍無法站起，臉也被削下一塊丟在馬路上。眼見債主步步逼近，楊母衝出護兒，父親則協助將兒子送醫，並在一家早午餐店前撿起血淋淋的臉皮，急送醫院希望能縫合。《ETtoday新聞雲》也獨家掌握另一視角事發照片。

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 蘆洲砍人案另一視角 。（圖／民眾提供）

今日上午8時許，47歲陳姓男子因不滿35歲楊姓男子借款2萬5千元遲遲不還，且近日不斷傳訊息嗆聲，陳男怒火中燒，攜刀前往楊男蘆洲中華街住處堵人。事發當時，楊男剛從對街買完早餐返家，陳男見狀怒不可遏，立即持開山刀衝上前去猛砍。

楊男被砍後，急忙逃到大馬路上，由於腿部被砍多刀疑似傷及腳筋，痛到無法站起。楊臉部也慘遭重創，右臉靠近眼睛處被削下一塊皮膚丟棄在馬路上，現場血跡斑斑，驚悚萬分。

楊男父母聽到騷動急忙衝下樓保護兒子，楊母擋在兒子和債主中間，大聲喝斥債主，父親則協助將楊男送醫急救。店家清洗地面的過程中，父親發現兒子臉皮在一家早午餐店前，趕緊撿起血淋淋的臉皮急忙送往醫院，希望兒子的臉能成功縫合。

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼楊男爸爸（紫衣）協助兒子就醫，還在路旁撿到兒子的臉皮 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼蘆洲砍人 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方接獲報案後，迅速趕到現場，當場逮捕了持刀行兇的陳男，並將其依傷害罪移送新北地檢偵辦。目前，楊男正在醫院接受手術治療，而陳男尚未接受筆錄調查。整起事件的詳細情況仍待警方進一步釐清。

▲▼蘆洲砍人 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲債主被逮捕。（圖／記者戴上容翻攝）

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