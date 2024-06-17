割斷命根子刺死家暴夫！印尼妻判刑8年求交保：好想抱抱兒子

▲桃園魯姓印尼妻子，持刀刃割下家暴夫生殖器，再猛刺其頸部殺害他。此為示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市印尼籍魯姓女子嫁來台灣後，長期遭丈夫家暴毆打，2022年8月間她再遭毆打並恫嚇「不會讓妳活過這個禮拜」，魯女心生恐懼，趁丈夫熟睡時，割下丈夫生殖器，並持石缽猛砸丈夫頭部、持刀猛刺丈夫頸部，殺害丈夫。一審將她判刑8年，案經上訴，二審高等法院17日召開延長羈押庭。魯女當庭請求解除羈押改交保，只因為希望「抱抱兒子」。

現年47歲的魯女，嫁來台灣20餘年，與丈夫生下一名兒子，現年已經21歲。不過丈夫長期以來對魯女家暴，家庭氣氛不好，兒子早早就離家外出工作，徒留魯女面對家暴丈夫。

案發於2022年8月19日，魯女已經連續2日遭到丈夫毆打。丈夫還撂下狠話：「不會讓你活過這個禮拜」。魯女心生恐懼，也因此萌生殺人犯意，翌日凌晨1時30分許，丈夫施暴後飲酒，酒後熟睡，魯女先持石缽重擊丈夫頭部，再持菜刀及料理刀朝丈夫頸部猛刺，最後持菜刀及料理刀割下丈夫生殖器，丈夫當場慘死。魯女伴屍4個多小時後，清晨6點左右到派出所自首犯罪。檢方聲請羈押獲准，並依照「家暴殺人」罪嫌提起公訴。

一審將魯女判刑8年，並於執行完畢後驅逐出境。案件上訴二審，由於魯女羈押期限23日屆滿，高等法院17日召開延長羈押庭。檢方指出，魯女犯殺人重罪，又為外國籍人士，有逃亡之虞，建請法院延長羈押。

至於魯女則當庭向法官請求解除羈押改交保，她指出，兒子目前在新北市八里地區工作，因為兒子的肺不好，她想陪兒子去看醫生，她很想念兒子，希望「抱抱兒子」。另外律師也表示，魯女因長期遭家暴，心理有極大恐懼，基於正當防衛才憤而殺人，惡性並非重大；另外魯女已經坦承犯行，目前因為失眠，身體有多處不適。律師更強調，她雖然為外籍人士，但沒有資力可以逃亡，請求法院予以交保。高等法院最後諭知候核辦，結束庭訊。