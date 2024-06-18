F.I.R.比五月天紅？　PTT點頭「出道即巔峰」：整個網咖都在播

▲F.I.R的歌曲陪伴過許多7、8年級生走過青春歲月。（資料照／翻攝自F.I.R臉書）



記者施怡妏／綜合報導

「F.I.R.」飛兒樂團過去唱紅《月牙灣》、《我們的愛》等代表作，前主唱「Faye」詹雯婷和陳建寧對簿公堂，雙方撕破臉，就有網友好奇，台灣樂團最有名的應該就是五月天，聽到同事說飛兒樂團以前比五月天紅，驚呼「是真的嗎？」對此，網友點頭，「超紅啦！電視、MTV、網咖、電台傳唱率超高」。

有網友在PTT發文，「飛兒樂團以前很紅嗎？」平時很少聽歌，也沒有在關注台灣樂團，在他的認知中，五月天一直是台灣最知名的樂團之一，不過同事們卻說，以前飛兒樂團其實比五月天還要紅，「這件事是真的嗎？」

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貼文曝光，一票人點頭，「出道即巔峰」、「剛出道時很紅」、「KTV排行榜還有那就是真紅」、「F.I.R.最紅時期，有到五月天的程度」、「膾炙人口的歌滿多首的，好樂迪常點歌都會有」、「很多非常有質感，又不芭樂的歌 」、「沒有人不會唱的那種程度」、「搭配鬥魚整個起飛」、「鬥魚跟Lydia當時真的爆紅」。

▲網友點頭，出道即巔峰。（圖／翻攝自PTT）



有網友指出，2004年-2007年是巔峰期，「有一段時間確實紅翻天，整個網咖都在播」、「第一張專輯很猛，整張專輯每首歌全主打」、「看了一下04-06年買的mp3player 裡面一堆F.I.R.的歌」、「路上不是放飛兒就是中國娃娃」、「2004那年真的很瓜張」、「當年走在商圈一定聽得到他們的歌」。

有網友指出，很可惜只紅了幾年，之後就沒有了，「兩個團體存續的時間長度落差很大」、「兩個團體存續的時間長度落差很大」、「F.I.R.頂多就是紅過，哪能跟五月天比」、「F.I.R.的歌質量很高，消失太快真的很可」、「剛出來唱校園都爆滿，但像煙火一樣短暫」。