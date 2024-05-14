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飛兒樂團師徒法庭對決！　不甘陳建寧批抹黑...Faye反嗆說謊

記者黃哲民／台北報導

「F.I.R.」飛兒樂團前主唱Faye（本名詹雯婷）告恩師陳建寧偽造文書不起訴，她反被依誣告罪起訴，台北地院今（14日）傳陳男作證，師徒撕破臉後首度在法庭對決，陳批詹簽約反悔還抹黑他A錢、他為維護樂團品牌而「隱忍求全」，詹則嗆陳說謊，堅稱自己對樂團仍非常有感情，但絕無「簽約加盟華研」這件事。

▲▼F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷涉誣告，14日到台北地院出庭和作證的前團長暨恩師陳建寧對決，華研國際音樂大中華區總裁何燕玲作證釐清當年簽約經過。（圖／記者黃哲民攝）

▲F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷（中）涉誣告，14日到台北地院出庭，批作證的前團長暨恩師陳建寧說謊。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭今傳訊陳建寧與團員黃漢青（阿沁）、華研國際音樂公司大中華區總裁何燕玲作證，阿沁因為要在上海舉辦粉絲見面會臨時請假，詹雯婷的律師抗議阿沁故意缺席，意圖經由媒體報導庭訊內容跟陳男串證，要求延後陳男作證。

法官沒准許，但同意開完庭後，在阿沁出庭作證前，暫時限制陳男與律師閱覽今日庭訊筆錄，以達隔離訊問目的。法官並諭知下次於本月（5月）28日再開庭傳訊其餘證人，包括鑑定本件合約筆跡的民間專家。

▲▼ 飛兒樂團前主唱詹雯婷誣告案開庭-陳建寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲F.I.R.飛兒樂團團長陳建寧出庭指詹雯婷抹黑他，開完庭受訪喊話昔日徒弟認真面對司法。（圖／記者黃克翔攝）

陳建寧證稱，西元2000年之前，他擔任校園歌唱比賽評審認識參賽的詹雯婷，之後跟詹簽經紀約，2002年加上阿沁共組F.I.R.樂團，2012年底他們仍是華納音樂旗下團體，但已是知名樂團，依業界慣例提前洽談其他合作機會，他推薦華研公司，詹女和阿沁認同華研能支持樂團繼續發展。

陳建寧說，3人一起和何燕玲談過，詹雯婷想要個人合約，華研釋放善意，除了簽樂團團體約，也願跟他們3人簽獨家授權個人約，所以於2013年5月1日簽約。陳強調，藝人一定要親簽合約，「就算蔡依林也一樣」，本件合約上的身分證字號，都是詹雯婷、阿沁自己寫的，「我雖認識他們10年，但我不會背他們的字號」。

陳建寧說，華研讓步等F.I.R.與華納合約在2014年12月31日到期後，才開始執行本件合約，詹雯婷隨即反悔，主因是華研高層看完詹的上海個人演唱會，婉拒投資詹出個人專輯，詹「很生氣」，要求取消個人經紀約獨家授權華研的約定，又自認主唱功勞大，應多分配酬勞。

因此雙方在2015年3月簽第2份補充協議、同年4月1日生效，詹雯婷個人約變成非獨家授權華研，酬勞也從3人各25%，調整為詹30%、阿沁20%、陳建寧25%。陳男說，簽訂第2份補充協議，詹等於退團恢復自由，跟F.I.R.改為「友好合作」，每次演出若願意來就單場簽約請款，用這種模式合作2年多，詹也加盟其他唱片公司做自己的音樂。

▲▼F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷涉誣告，14日到台北地院出庭和作證的前團長暨恩師陳建寧對決，華研國際音樂大中華區總裁何燕玲作證釐清當年簽約經過。（圖／記者黃哲民攝）

▲F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷涉誣告，14日到台北地院出庭和作證的前團長暨恩師陳建寧對決，華研國際音樂大中華區總裁何燕玲（右）作證釐清當年簽約經過。（圖／記者黃哲民攝）

檢方質疑何不依約強制詹雯婷隨團演出，陳建寧聲稱「這就是多年痛點」，詹反反覆覆、簽約不認帳，這在業界很沒誠信，他跟阿沁是和善的人，管不住詹想單飛，盼以和為貴，「隱忍求全」維護F.I.R.品牌，且他和阿沁仍被合約綁住，所以後來找新主唱履約完成華研的2張專輯，若強迫詹演出，「萬一她不好好做，會有負面效果」。

辯護律師質疑陳建寧主導簽約、事前沒跟團員詳細討論。陳男強調當然有討論，合約最重要的就是「幾年、幾張、投資保證」等條件，F.I.R.也非初次簽約，「華納合約還更複雜」，華研的定型化契約只有幾張紙，簽字前也有翻閱，「大家都看得懂國字嘛！」

陳建寧順勢吐苦水，指詹雯婷2017年和當時的經紀人向媒體放話，抹黑他「私簽華研」、「私吞2000萬元」等，還跟粉絲說他踢走詹，事實是詹自己要離開，並以一場一場簽約合作演出方式，共領走1600萬元酬勞，他給阿沁1000萬元，自己只拿400萬元，他私訊詹的經紀人了解來龍去脈，「不要助紂為虐」。

不過陳建寧記不清楚簽約場合、幾人在場，給了詹雯婷和辯護律師爭執空間。何燕玲證稱印象中，是陳建寧3人在合約簽名用印交給快遞送來華研，因雙方多次溝通調整、也個別長談過，加上陳是團長，她相信3人親簽合約，包含以個人名義簽保證書保證配合執行F.I.R.與華研的團體約。

▲▼F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷涉誣告，14日到台北地院出庭和作證的前團長暨恩師陳建寧對決，華研國際音樂大中華區總裁何燕玲作證釐清當年簽約經過。（圖／記者黃哲民攝）

▼F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷涉誣告，14日到台北地院出庭和作證的前團長暨恩師陳建寧對決。（圖／記者黃哲民攝）

何燕玲說，詹雯婷2019年向她索取2015年簽的保證書、懷疑「我有簽這張嗎」，她用快遞將彩色影印本交給詹，證明華研對簽約過程坦蕩蕩，且詹確實依約商演2年多，華研「善意祝福」藝人自身想法，何況詹不再獨家授權個人約後，詹仍執行華研幫接的演出邀約。

陳建寧作證時，詹雯婷表情豐富，有時一臉不可思議瞪著陳，有時低眉斂目抿嘴似乎不以為然，或跟律師團交頭接耳。她當庭嗆陳只在乎華研允諾的3000萬元預付款，她堅持親簽合約要有她希望的條件，陳給她簽意向書、以為只是授權陳去談合約，陳卻說她忘了自己有簽合約。

詹雯婷略顯激動強調，3人一起建立F.I.R.，「我對這個團體仍非常有感情」，她以「友好合作」模式受邀主唱2年多，遲遲等不到陳提出合理合約，「但我已幫他們唱完所有債務（指抵銷華研3000萬元預付款）」。

詹雯婷說之後陳建寧找到新主唱、把她踢出樂團、剔除臉書社團管理員身分，「我是被動承受這個事實」，她從沒拒絕錄製樂團的專輯，陳說她要求調高酬勞、要求出個人專輯，「這些都是謊言，絕無簽約加盟華研公司這件事」。

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