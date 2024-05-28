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F.I.R.飛兒樂團合約糾紛師徒對決　法庭另類合體互撕7／5宣判

▲▼F.I.R.飛兒樂團前主唱詹雯婷Faye被控誣告恩師陳建寧，28日到台北地院開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲F.I.R.飛兒樂團前主唱詹雯婷Faye被控誣告恩師陳建寧，28日到台北地院開庭到入夜後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

F.I.R.樂團前主唱詹雯婷Faye被控涉誣告團長兼恩師陳建寧偽造文書，今（28日）在台北地院開庭，連同作證的前團員黃漢青（阿沁），形成另類合體，但師徒對決撕破臉，陳稱被詹造成一輩子侮辱，詹批陳把她說成十惡不赦，華研公司插一腳，自稱無端被師徒恩怨連累成墊背的替死鬼、商譽險遭毀滅，請求重判詹，法官諭知今年（2024年）7月5日上午9點29分宣判。

陳建寧今以告訴人身分出庭，開完庭對於已拆夥的樂團3人在法院合體、似乎結局不甚愉快，陳不多做說明，僅表示相信法官會公平審判。詹雯婷挑眉露齒微笑，表示該講的都在法庭講完，沒停步受訪。

▲▼F.I.R.飛兒樂團法院另類合體，前主唱「Faye」詹雯婷提告恩師陳建寧偽簽遭依誣告罪起訴。（圖／記者黃哲名攝）

▲陳建寧（左）28日和昔日徒弟詹雯婷法庭對決後，婉拒受訪。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭今天上午9點30分起接連訊問4位證人，阿沁率先登場，但多以「不記得」含糊帶過當年有無目睹詹雯婷親簽本案合約等關鍵，他自稱信任陳建寧，若要簽合約他就搶第一，「來幾份簽幾份」，簽完他就去寫歌，他在社群媒體對粉絲的說法「只是為了Peace、別再爭論，但出庭作證內容才是我真正想法」。阿沁結束作證表示「偵查不公開」，婉拒透露庭訊內容。

合議庭短暫午休1個多小時，下午2點起恢復開庭，終於在下午4點多問完證人、進入辯論程序。檢方論告指稱詹雯婷2013年授權陳建寧與華研公司議新約、也在合約簽字，只因華研不幫她出個人專輯，就一口氣推翻。

▲▼F.I.R.飛兒樂團前吉他手黃漢青（阿沁、Ian），28日到台北地院作證，與前主唱詹雯婷Faye、團長陳建寧另類合體。（圖／記者黃哲民攝）

▲F.I.R.飛兒樂團前吉他手黃漢青（阿沁、Ian），28日到台北地院作證，與前主唱詹雯婷Faye、團長陳建寧另類合體。（圖／記者黃哲民攝）

檢方強調詹雯婷當時並非第1天當歌手、也非第1次簽合約，刑事局鑑定確認本案合約文件是詹親簽，「哽咽、哭泣或許能博取同情，但不能改變已發生的事實、顛倒是非」，建請合議庭審酌詹的犯後態度，判處有罪並從重量刑。

詹雯婷不認罪，批陳建寧的說法太多矛盾，卻誣賴她毀約還說原因是華研不幫她出個人專輯，但毫無證據證明她簽約，飛兒樂團是她和陳與阿沁3人心血結晶，也是她10多年的青春歲月，團名也有她的一部分，若她真跟華研簽約，她一定履約，更不會放棄1000萬元酬勞，「但我可以告訴你們，我就是沒簽約」。

▲▼F.I.R.飛兒樂團前主唱詹雯婷Faye被控誣告恩師陳建寧，28日到台北地院開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲F.I.R.飛兒樂團前主唱詹雯婷Faye被控誣告恩師陳建寧，28日到台北地院開庭到入夜後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

陳建寧反駁指出，當年不僅提醒詹雯婷已跟華研簽約，全團3人還一起到華研打招呼，對於詹的辯解，陳不留情說「藝人紅了，我們都被她綁架」，詹錙銖必較、注重細節，腦筋很清楚、很在意自己簽了什麼，所有事都要詹同意才能做，因她是主唱，即使她一直變卦，也只能配合，所以本案合約共修改6個版本才敲定。

陳建寧說，詹雯婷最後決定毀約單飛，他和阿沁只能祝福，「但我真的不懂她為何誣告我」，陳自稱入行30年、始終腳踏實地做音樂、以和為貴，從沒拿合約逼詹、沒告詹違約，以免沒唱片公司敢跟詹合作，詹不願隨團演出，他就想辦法找新主唱補位，繼續完成跟華研的合約。

陳建寧突然激動起來，語氣哽咽說若是被別人誣告，他還不會這麼傷心，但他創立飛兒樂團、投入積蓄600萬元栽培詹雯婷跟阿沁練歌上課，把詹從一介大學生打造成全國知名的歌手，「我這麼為她好，容忍她改來改去」，最後卻被詹誣告毀名譽，「我對人性傷透了心」。

陳建寧強調對詹雯婷「退讓到退無可退」，詹從沒被本案合約拘束、華研公司也不追究，詹卻在飛兒樂團找到新主唱後的2個月告他偽造文書，他認為詹動機「就是要打擊我們」，但詹單飛續唱飛兒樂團的歌，他從沒阻止，陳轉身朝詹喊話「對妳，我都是祝福的」，但詹確實親簽本案合約。

▲▼F.I.R.飛兒樂團前主唱詹雯婷Faye被控誣告恩師陳建寧，28日到台北地院開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲F.I.R.飛兒樂團前主唱詹雯婷Faye被控誣告恩師陳建寧，28日到台北地院開庭到入夜後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

詹雯婷早已按捺不住，圓睜鳳眼瞪著陳建寧，嘴唇數度張合，彷彿對陳講「你，說，謊」。詹在被告最後陳述機會，嗆陳把她說成十惡不赦，但「我已很客氣，沒說你偷簽」。詹數度深呼吸，強調飛兒樂團很多歌是3人共同創作，她為樂團一直容忍，自認先前6年7張專輯對得起栽培之恩，她告陳偽造文書，不是要跟任何人過不去。

詹雯婷的辯護律師全程高分貝鏗鏘陳詞，強調詹沒跟華研公司簽唱片約與經紀約，民間鑑定人已證稱本案合約文件不是詹親筆簽名，刑事局鑑定結論錯誤不可信。辯護律師指詹被偽簽的文件是可怕的「賣身契」，陳歷次被詹私訊質問從沒反駁。

華研公司也以告訴人身分委任律師出庭，直指詹「難搞」，所以當初不幫詹出個人專輯，公司卻被師徒恩怨波及成墊背的替死鬼，詹還聲請檢方搜索華研，「用卑鄙、毒辣手段對付如此照顧她的公司」、上市公司商譽險遭毀滅，幸好檢方沒准許，華研無法接受詹的作法，請法官從重量刑。

飛兒樂團最初由主唱詹雯婷Faye、吉他手阿沁Ian與鍵盤手陳建寧Real組成，團名F.I.R.取用3人英文名字字首所命名，2004年推出首張專輯成名，2005年獲得第16屆金曲獎最佳國語演唱新人獎，擔任團長的陳男與詹雯婷不僅是音樂夥伴，也是詹的恩師。

本案源於詹雯婷於2018年退出飛兒樂團，以本名單飛發展，她在2019年指控恩師冒用她的簽名與華研公司簽約加盟，告陳男與華研公司董事長呂燕清、總經理何燕玲等人涉嫌偽造文書。

台北地檢署依刑事局鑑定筆跡結果，認定詹雯婷於2013年在履約保證書親筆簽名，將陳建寧等人不起訴處分確定，另分案偵辦詹女本件所涉誣告罪嫌，起初認為雙方可能對授權範圍有誤會，2021年將詹不起訴。

經高檢署發回重查，檢方認為詹雯婷明知自己親簽保證書卻執意提告，去年（2023年）6月起訴詹涉犯誣告罪嫌，法定最重可判7年以下徒刑。

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