墨西哥又傳政客被暗殺！　市長當選人搭巴士「遭開槍爆頭」身亡

▲ 弗洛雷斯獨自搭乘巴士時遇害。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥大選期間頻傳政治人物遭到暗殺，選後流血事件並未停歇，19日又有一名剛當選的市長，搭乘巴士時遭強行拉下車後槍擊身亡。

綜合CBS及《美聯社》，墨西哥南部格雷羅州科帕拉市（Copala）市長當選人弗洛雷斯（Salvador Villalba Flores）原定10月就職，17日上午卻在巴士上遭人開槍擊中頭部身亡，檢方已經著手調查。

當地媒體El Sur de Guerrero報導，弗洛雷斯是退休海軍上尉，外出通常有國民警衛隊護送，但遇害當時獨自搭車前往墨西哥市，巴士停在聖佩德羅鎮（San Pedro las Playas）時卻被拉下車，接著遭人射殺。

科帕拉市就在犯罪猖獗的度假勝地阿卡普科市（Acapulco）附近，而格雷羅州是許多犯罪組織的大本營。弗洛雷斯是因一名曾是候選人的友人去年6月遭到謀殺，才決定競選市長，未料自己也慘遭毒手。

據人權組織Data Civica統計，墨西哥6月2日大選前後至少有34名候選人遇害。格雷羅州提克斯特拉市（Tixtla）女議員加爾松（Esmeralda Garzon）7日在自家門口遭人槍殺；西部米卻肯州科蒂哈市（Cotija）市長桑琪士（Yolanda Sanchez Figueroa）則於3日當街遭連開19槍後身亡。