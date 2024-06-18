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大陸 大陸焦點 特派現場

被老人逼讓座！男突崩潰狂喊「都欺負我」　網嘆：他真的需要座位

壯男被老人逼讓座，情緒崩潰狂喊「都欺負我」！網嘆：他真的需要座位。（翻自X平台）

▲男子被老人逼讓座，突然情緒崩潰在車廂內狂吼狂叫。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

讓座老人問題，在全球各地都有出現爭議事件，近日大陸遼寧瀋陽的地鐵，也發生壯男與老人的讓座問題，更一度導致壯男當場情緒崩潰。

據悉事發在本月16日，在瀋陽的地鐵一號線上，一名壯男和老人因為讓座問題而發生爭執。壯男雖然沒坐在博愛座上，但老人堅持壯男應該把位子讓給他坐，隨後男子開始情緒崩潰，並在車廂內狂吼狂叫。

地鐵保全獲報後立刻出動處理，不斷安撫壯男情緒，不過影片也可見，壯男一直大喊：「我得掙錢！」「都欺負我！」並做出誇張而詭異的舉動。大部分網友看到影片後認為，壯男可能是生活壓力太大，「說實在，現在年輕人比老年人還需要坐一會歇歇」。

另外也有網友發現，壯男從頭到尾都沒帶髒話罵人，只是單純情緒崩潰，可能他做了一整天工作也很累，「坐一下怎麼了？」也有網友直呼：「不需要倚老賣老」、「看起來現場還有座位，這大爺幹嘛非得跟他爭位？」


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