腸病毒再爆重症！未滿1歲嬰「痙攣+眼睛上吊」　併發腦炎住加護

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（18）日表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部未滿1歲女嬰，6月4日開始出現痙攣症狀，2天後因發生痙攣伴有眼睛上吊情形就醫，隔日轉診並收住加護病房，經通報檢驗後確認感染克沙奇病毒A10併發重症，個案治療後症狀改善，目前已出院。

依據疾管署監測資料顯示，上周（6月9日至6月15日）門急診就診計17,634人次，較前一周（18,215人次）略降3.2%，可能受端午連假部分門診休診影響，評估國內疫情仍處流行期，傳播風險持續；近期實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。

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今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各2例，其中3例為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，目前國內腸病毒疫情仍處流行期，不可掉以輕心，尤其家中有嬰幼兒之民眾，更應提高警覺，留意嬰幼兒健康狀況，並確實做好手部衛生與環境消毒，大人返家務必先更衣、以肥皂洗手後再抱小孩。

且無論是大人或小孩，皆應落實肥皂勤洗手，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以降低腸病毒傳播的風險。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。