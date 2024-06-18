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社會 社會焦點 保障人權

男登合歡北峰跌倒手脫臼 ！痛難忍攔巡邏車求救　警接駁送醫

▲受傷男子看到巡邏車，趕緊下車攔車求救。（圖／新城警分局提供，下同）

▲受傷男子看到巡邏車，趕緊下車攔車求救。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城警分局合歡派出所員警呂小平日前晚間執行巡邏勤務，行經台14甲34.2公里處，看見一輛廂型車突然閃燈並攔下巡邏車，一名男子右手直摸裹著橘色外套的左手，面露痛苦地向警方表示他在合歡北峰約0.2公里處不慎跌倒，導致左手脫臼，詢問松雪樓有無急救站救護，請求警方協助。

▲受傷男子看到巡邏車，趕緊下車攔車求救。（圖／新城警分局提供，下同）

▲員警開啓巡邏車警示燈，載送男子與救護車會合接駁送醫。

受傷男子表示，與妻爬完合歡北峰三角點後，下山後在合歡山北峰約0.2公里處踩滑石不慎跌傷，導致左手脫臼，硬撐著下山，行經台14甲34.2公里處剛好遇上巡邏車，於是趕緊求助，警員呂小平得知後立即迴車至合歡山遊客中心前停車場停車，並請他撥打119專線前來救護。

▲受傷男子看到巡邏車，趕緊下車攔車求救。（圖／新城警分局提供，下同）

當時霧社仁愛消防分隊礙於其他任務無法派遣，只能轉由霧社急救站救護車前來救護，呂員此時為爭取時間縮短距離儘快緊急，以接駁方式，沿路開啟警示燈警示，19時許在台14甲16公里處（鄰近清境農場）與119救護車會合，交由該救護員救護，受傷男子非常感謝警方的即時的救援。

新城警分局表示，警察除了維護治安及交通外，在民眾面臨緊急情況時，亦會伸出援手協助需要幫助的人，使社會更加溫暖，也呼籲民眾出外遊玩，請隨時注意周遭狀況，確保自身安全，以防止危險發生。

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