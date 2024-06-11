志願役洗澡突尖叫「啊！」一聲倒地　疑遭電擊一度命危　海巡說明

記者楊漢聲、閔文昱／花蓮報導

11日凌晨01：05更新：海巡署東部分署說明

海巡署東部分署今（10日）晚間驚傳電擊意外，一名20歲志願役男子洗澡時疑似遭到電擊，當場失去意識。救護車晚間7點35分趕抵時，男子對痛及無呼吸心跳反應，目前送往馬偕醫院進行搶救，詳細事故原因仍待進一步釐清。

消防人員指出，海巡署位在台東市岩彎里的台東分署，晚間7點30分發生人員疑似遭到電擊的意外，人員昏迷倒在宿舍浴室內，當場沒有呼吸心跳（OHCA），其它人員聽到尖叫聲入內，立刻進行CPR急救，消消人員和救護車也趕到接手救援，經過電擊後恢復呼吸心跳，但是昏迷指數低，還在急救中。

▲海巡東部分署驚傳一名志願役洗澡遭電擊，失去呼吸心跳。（圖／記者楊漢聲翻攝）

據了解，疑為遭電擊的是20歲的黃姓士兵，當時在洗澡，確不知道為何遭電擊，昏迷前突然尖叫一聲「啊！」才引來其它駐隊人員注意，發現情況。

消防人員表示 ，浴室現場沒有發線電器用品和相關引發物品，不過黃姓士兵胸口有明顯電擊痕跡，立刻依相關措施進行急救，並送往台東馬階醫院急救。稍早院方回覆，男子已恢復呼吸心跳，目前還在檢查觀察中。

對此，海巡署東部分署說明，警衛中隊黃姓同仁10日晚間19時25分在浴室盥洗時，突然大聲呼救，其他同仁隨即至現場查看，發現黄員倒地呈昏迷狀態，現場同仁立即實施CPR 並通報消防分隊前往現場協助處置，隨後黃員經消防分隊初步治療後，恢復心跳呼吸，並送往台東馬偕紀念醫院救治。

分署表示，黄員目前仍在醫院檢查治療中，對外在聲音有反應，醫生先給予鎮定劑讓他休息，目前生命徵象穩定，10日晚間10點53分黃員進入心臟血管加護病房持續治療中。至於本次意外原因，分署已封鎖事故現場，儘速釐清案發原因，並已向家屬妥適說明處置過程。