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再生醫療價格不透明！患者成待宰羊　邱泰源：努力讓資訊公開正確

▲▼衛福部長邱泰源赴立法院社福衛環委員會專案報告我國參與WHA經過並備詢。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源赴立法院社福衛環委員會專案報告我國參與WHA經過並備詢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

歷經3會期、10年討論的《再生醫療雙法》昨（4）日三讀通過，不過外界質疑，再生醫療昂貴且價格不透明，恐讓民眾淪為替罪羔羊「白花錢」。衛福部長邱泰源今（5）日回應時強調，再生醫療法一定要守住「人民生命權」、「人民健康權」才有意義，政府跟各單位會堅持價格透明，一定會讓民眾可以得到公開且正確的資訊。

新任衛福部長邱泰源今（5）日首赴立院，就「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望」進行專題報告並備詢。而再生醫療雙法昨日三讀通過，邱泰源會前接受媒體聯訪就被問及如何看待價格不透明的問題。

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邱泰源表示，再生醫療法奮鬥多年，最重要主要原因，就是以「人民生命權」、「人民健康權」為最重要，一定要守住這兩個權益，才是做再生醫療法的意義。

邱泰源強調，政府會和各單位堅持，不管是透明、價錢，都要讓民眾能夠在疾病需要時可以得到，而且是公開、正確資訊。也拜託所有醫療單位，一定要瞭解再生醫療發展與內容，要給所有病人最好救命機會。

衛福部醫事司昨也強調，《再生醫療法》的通過，除促進再生醫療領域發展，亦加速再生醫療研發成果擴大應用至臨床醫學。全文共計35條七章節，有4大重點：

一、研究發展促進：為確保提供病人安全有效之治療，醫療機構執行再生醫療前應進行並完成人體試驗，以促進再生醫療研究發展，予以獎勵或補助。

二、再生技術管理：明定醫療機構執行再生醫療之範疇、執行醫師之資格及應向病人充分說明相關權利義務等事項，以確保再生醫療之安全、品質及有效性。

三、細胞源頭管理：細胞操作執行機構及細胞保存庫，應對組織、細胞提供者進行合適性判定。

四、加重罰則：因再生醫療之執行影響病人生命、身體或健康甚鉅，除加重對非醫療機構執行再生醫療或為再生醫療廣告之處罰至最高2千萬元外，非醫療機構執行再生醫療，得沒入其執行再生醫療之設備及再生製劑。

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