衛福部喊話WHO跳脫政治框架！　感謝4友邦提案力挺台灣加入WHA

▲衛福部國際合作組主任施金水（圖／翻攝自YouTube／行政院）

記者郭運興／台北報導

衛福部今(6日)在行政院會報告「世界衛生大會行動團成果與未來展望」。衛福部指出世界衛生組織WHO因政治干擾，未邀請台灣出席「第77屆世界衛生大會」，深表遺憾與不滿，呼籲WHO跳脫政治框架。衛福部也感謝，協助提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA的友邦、理念相近的國家、國內外各界重要人士及國際醫衛團體，世界以具體行動表達對台灣堅定不移的支持，未來衛福部會全力以赴，讓世界更瞭解、支持台灣。

衛福部於行政院會表示，邱泰源部長於5月24日率團赴日內瓦，並於同日召開國際記者會及遞交抗議函，除了對WHO及中國表達嚴正抗議外，亦傳達台灣參與國際社會之意願與決心。

衛福部表示，行動團此次無法與會的情形下，仍努力與各國進行密集的雙邊會談，透過WHA這樣重要的國際場合，積極正向表達台灣參與WHO及全球衛生事務之訴求，展現台灣的醫衛軟實力，更在日內瓦舉辦多場專業論壇。

衛福部強調，今年衛福部與外交部、僑委會的共同努力下，整體而言支持台灣的力道更勝以往，更多國家願意為台灣執言，包括26個友邦及理念相近國家，願意進行雙邊會談之衛生官員層級更高，除了友邦之外，還包括美國、澳洲、德國、捷克、立陶宛等國家，以及世界醫師會WMA、世界牙醫聯盟FDI等重要國際組織及機構共計43場雙邊會談場次，互動內容也都比以往更具體，就全民健保、傳染病防治等重要議題，交換經驗並尋求未來合作方向。

▼世衛行動團成果與未來展望。（圖／行政院提供）

衛福部說，這顯示過去累積的努力造就今年的突破，證明世界各國支持台灣的力量也越來越大，台灣會以專業務實的態度，持續強化與各國衛生部門與國際專業醫衛團體的合作，透過醫療衛生議題的實質交流，讓國際社會瞭解台灣不能參加 WHA 不僅影響臺灣人民的平等健康權，也是國際社會的重大損失。

衛福部指出，台灣被排除在WHO之外，不僅是對台灣人民健康權益的漠視，也會造成全球健康安全以及防疫工作的缺口。呼籲WHO跳脫政治框架，以必要性、包容性、以及重要性的觀點，正視並接納臺灣出席 WHA，參與全球衛生健康行動以及緊急醫衛事件網絡。

▼世衛行動團成果與未來展望。（圖／行政院提供）

最後，衛福部誠摯感謝，協助提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA的友邦，包括馬紹爾群島、聖露西亞、貝里斯和聖文森及格瑞那丁等4國的衛生部長為台灣發言辯論，也特別感謝理念相近國家、國內外各界重要人士及國際醫衛團體，以各種具體行動表達對台灣堅定不移的支持，最後要感謝外交部、僑委會及相關部會在這次行動裡面給衛福部多方的協助，未來衛福部將會持續努力，全力以赴，展現台灣的熱忱與意願，讓世界各國更瞭解、支持台灣。

▼世衛行動團成果與未來展望。（圖／行政院提供）