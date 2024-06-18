南韓再婚專門婚介公司調查　男女離婚原因揭密

▲南韓再婚專門婚介公司「온리-유」認為，單身男性相較另一半的性格或價值觀合適與否，更在乎對方的經濟能力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蒲世芸／編譯

離婚率在各國都逐漸攀升，根據《東亞日報》報導，現在就有南韓再婚專門婚介公司「온리-유」(Only-U)與婚姻介紹公司「비에나래」(Bien-Alier)，一同在6月10日至15日，蒐集全南韓共556名希望再婚的離婚男女(男女各278名)為對象，透過電子郵件和電話等方式，針對「認為反覆婚姻失敗的異性，主要問題是什麼？」來進行問卷調查。

對於這個問題，33.1%的韓國男性回答「學習能力不足」、31.3%的韓國女性回答「太輕率」各佔最高比重；排在第二的男女都認為是「眼光不足」(男26.6%，女27.0%)；而位居第三，男性回答是「太輕率」佔比17.3%、女性則有19.0%回答認為是「學習能力不足」；排在第四，男女都認為是「解決問題的能力不足」(男14.7%，女15.1%)。

再婚專門婚介公司「온리-유」代表孫東奎(音譯)認為，單身男性相較對於另一半的性格或價值觀，更在乎和執著於對方的經濟能力，最終因為雙方性格差異等原因而失敗比重較高；而女性則是偏向在經驗中沒有意識到真正原因，女性認為男性因為過於輕率的對待再婚，因此較容易造成失敗。