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摩斯「2款歐風漢堡」新上市！加碼吃人氣回歸松露薯條、地瓜薯條

▲▼摩斯推出全新橙香雞腿堡、法式飛魚虎珍珠堡；松露起司薯條、黃金地瓜薯條回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯推出全新2款歐風漢堡。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的巴黎奧運，人氣連鎖速食品牌「摩斯漢堡」以「MOS運動會」作為主題，一口氣推出2款全新歐風漢堡，有雞腿、飛虎魚等口味，更把松露起司薯條、黃金地瓜薯條通通搬回來，加碼還有一系列涼感周邊小物等搜集，趕緊先看。

▲▼摩斯推出全新橙香雞腿堡、法式飛魚虎珍珠堡；松露起司薯條、黃金地瓜薯條回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲首推2款全新橙香雞腿堡、法式飛魚虎珍珠堡。

為響應巴黎奧運，摩斯漢堡以歐式風味推出2款全新漢堡，其中「橙香雞腿堡」選用去骨帶皮雞腿肉用高溫油炸後，裹上酸甜歐風橙汁醬，搭配新鮮萵苣、青生菜，再佐以優格醬，清爽口感夏天吃最適合不過，售價100元。

另一款「法式飛虎魚珍珠堡」則嚴選台灣在地飛虎魚結合大量洋蔥、香菇進行拌炒後，加入特調法式洋蔥醬，再夾入新鮮生菜，最後搭配熱米飯堡，售價115元。

▲▼摩斯推出全新橙香雞腿堡、法式飛魚虎珍珠堡；松露起司薯條、黃金地瓜薯條回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼松露起司薯條、黃金地瓜薯條同步回歸。

▲▼摩斯推出全新橙香雞腿堡、法式飛魚虎珍珠堡；松露起司薯條、黃金地瓜薯條回歸。（圖／記者蕭筠攝）

加碼吃重磅回歸的「松露起司薯條」、「黃金地瓜薯條」，松露起司薯條是嚴選義大利進口黑松露醬結合起司白醬，接著淋在金黃薯條上，松露香氣十足，售價75元；黃金地瓜條則是使用在地台農57號蕃薯製成，口感綿密鬆Q，售價60元，以上4款商品將於6月19日正式上市。

▲▼摩斯推出夏日涼感周邊小物。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼加碼還有一系列周邊小物等收。

▲▼摩斯推出夏日涼感周邊小物。（圖／記者蕭筠攝）

除外，摩斯還以「MOS運動會」推出一系列夏日涼感小物，有超實用透明冷水杯（加購價269元）、涼感巾（加購價119元）、小方巾（加購價99元）及收納袋（買指定飲品2杯免費送），7月1日起正式上市，數量有限、售完為止。

▲▼麥當勞「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」、「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞微牽絲起司排堡限時回歸。

▲▼麥當勞「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」、「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼吃「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」。

另外，麥當勞人氣「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」近日也限時回歸，選用整塊「艾登起司排」炸至金黃酥脆，分別搭配2片100%純牛肉、使用豬後腿肉製成的炸豬排，接著放進生菜、傑克起司醬及切達起司片，最後蓋上黑色的墨魚麵包，即日起至7月9日限時開賣或售完為止，單點皆為124元，經典套餐189元；加碼還有「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」也同時開賣，單點104元，經典套餐169元。

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