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永和警執勤突倒地搶救33天離世　分局長率隊致敬：任務結束

記者陸運陞／新北報導

新北市永和分局交通分隊小隊長林佑政，月前在駐地執行勤務時突然倒下，一旁同仁見狀立即通報救護車送醫，經醫院搶救33天，在今天（17日）上午，因引發多重器官衰竭不幸離世。下午永和分局長王耀輝率分局幹部及同仁列隊，前往交通分隊向繞行靈車敬禮致意，並悲咸：「任務結束、一路好走。」

▲▼永和分局交通分隊林小隊長，執勤中昏迷1個月，今不幸離世，分局長率隊敬禮致意。（圖／記者陸運陞攝）

▲永和分局交通分隊林小隊長，執勤中昏迷搶救33天，今不幸離世，分局長率隊向家屬敬禮致意。（圖／記者陸運陞翻攝）

上個月5月16日，小隊長林佑政擔服12時至13時備勤勤務時，突然感到身體不適，倒臥在分隊駐地4樓，同仁發現，立即呼叫救護車送至雙和醫院急救，經斷層掃描發現腦部大量出血，醫生判定有生命危險並插管急救，經治療，同月31日轉普通病房，但狀況突然惡化，上週五（14日）轉安寧病房，並於今早10時許離世。

現年53歲出生在南投縣的小隊長林佑政，1992年畢業於警察專科學校，隨後分發至台北縣交通警察隊服務，2007年調派永和分局交通隊，2012年陞任永和分局秀朗派出所巡佐，2013年7月再調派永和分局交通分隊，擔任小隊長一職。迄今已在警界服務32年。

▲▼永和分局交通分隊林小隊長，執勤中昏迷1個月，今不幸離世，分局長率隊敬禮致意。（圖／記者陸運陞攝）

▲永和分局交通分隊林小隊長執勤中昏迷，新北警局長廖訓誠（右一）多次前往關心慰問。（圖／記者陸運陞翻攝）

林小隊長從警32年來，每年年終考績均為甲等，任公職期間共記功26次，嘉獎1347次、警察獎章3枚，工作表現優異。前幾年酒後駕車造成事故頻傳，林小隊長自訂一套方法，讓不把酒後駕車當回事的民眾，最終難逃他的查緝。而在值勤期間林小隊長病倒，新北市警察局長廖訓誠及分局長王耀輝，多次到醫院關心，並慰問、協助家屬。

永和分局表示，林小隊長平時工作表現優秀，又十分提攜後輩，在同事間人緣極佳，總是扮演著楷模前輩的腳色。對於本次同仁執勤中病倒，並且驟然離世，深感不捨及遺憾，將積極爭取因公死亡撫恤，並全力協助家屬處理後事，同時希望同仁多注意自身健康，定期做檢查、治療，隨時將身體維持在最佳狀況。

▲▼永和分局交通分隊林小隊長，執勤中昏迷1個月，今不幸離世，分局長率隊敬禮致意。（圖／記者陸運陞攝）

▲林小隊長靈車繞行分隊，分局長與同仁悲喊：「任務結束、一路好走」。（圖／記者陸運陞攝）

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