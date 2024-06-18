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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意基金會／「國會改革」多數民眾認程序瑕疵　但最支持聽證權

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，郭國文跳上主席台。（圖／記者李毓康攝）

▲國會改革，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

「國會改革」覆議案21日將進行投票表決，台灣民意基金會今（18日）公布各項「國會改革法案」調查。民調顯示，國人有五成七「不清楚法案內容」、五成七同意「過程沒有充分討論」，大多數國人相信這次修法過程是有瑕疵的。不過民調也指出，國人最支持的是「立院聽證會」、最反對的是「藐視國會罪」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣社會目前對國會改革並無共識，但多數民意向在野黨立場傾斜。一言以蔽之，民進黨在民意戰場上正處於「落後狀態」。

根據台灣民意基金會調查，「國人對國會改革相關法案內容清不清楚」，結果發現，10.6%非常清楚，28.8%還算清楚，33.5%不太清楚，23.5%一點也不清楚，0.8%沒意見，2.9%不知道。最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成九自覺清楚立法院三讀修正通過的《立法院職權行使法》修法內容，但是有五成七不清楚。不清楚的人遠遠超過清楚的人，傳達了一個重要的訊息，絕大多數人不清楚其內容，不知道立法院與行政院在吵什麼。

針對「總統國情報告」

台灣民意基金會調查，「您贊不贊成總統必須現場接受立委質詢，即問即答」。結果發現，22.4%非常贊成，26.9%還算贊成，21.3%不太贊成，20.9%一點也不贊成，4.1%沒意見，4.3%不知道。最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成九大致上贊成總統赴立院國情報告並接受立委即問即答，四成二不贊成。

針對「藐視國會行為」

台灣民意基金會調查，「這次修法規定，被質詢人不得反質詢、不得拒絕答覆、拒絕提供資料、或其他藐視國會行為，違者處新台幣2萬元以上，20萬元以下罰鍰。請問您贊不贊成」。結果發現，25.9%非常贊成，22.4%還算贊成，15.8%不太贊成，26.7%一點也不贊成，3.3%沒意見，5.9%不知道。最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成八大致上贊成對藐視國會官員祭出行政罰，四成三不贊成。

針對「立法院人事同意權行使」

台灣民意基金會調查，「這次修法規定，人事同意權以記名投票表決。審查期間不得少於一個月，且應舉行聽證會。被提名人違反規定者得處新台幣 2萬元以上，20 萬元以下罰鍰。請問您贊不贊成」。結果發現，22.5%非常贊成，31.4%還算贊成，14.3%不太贊成，19.2%一點也不贊成，4%沒意見，8.5%不知道。最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成四大致上贊成強化立法院人事同意權，三成四不贊成。傳達一個相當清楚的訊息，那就是，絕大多數國人支持強化立院人事同意權的行使。

針對「立法院調查權」

台灣民意基金會調查，「立法院可以舉行聽證會，要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關文件，拒絕提供、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會決議，處一萬元以上十萬元以下罰鍰。請問您贊不贊成」。結果發現，26%非常贊成，23.1%還算贊成，16%不太贊成，25%一點也不贊成，3.8%沒意見，6.1%不知道。最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成九大致上贊成「賦予立法院調查權並對相關人員祭出行政罰緩」，四成一不贊成。

針對「立法院聽證權」

台灣民意基金會調查，「這次修法規定，出席聽證會的社會上有關係人員，作證時做虛偽陳述者，得經立法院院會決議，處 2 萬元以上，20 萬元以下罰鍰。請問您贊不贊成」。結果發現，33.1%非常贊成，26.5%還算贊成，12.2%不太贊成，20%一點也不贊成，2.8%沒意見，5.5%不知道。最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成大致上贊成「強化立法院聽證會約束力」，三成二反對。傳達了一個清楚的訊息，那就是，國人樂見強化立院聽證會約束力，並且已達社會最低限度共識。

關於國會改革修法的程序民主問題

台灣民意基金會調查，「這次攸關國會改革的立法院職權行使法及刑法增訂，過程中並沒有充分討論，是一大問題。請問您同不同意」。結果發現，29.6%非常同意，27.3%還算同意，14.8%不太同意，15.2%一點也不同意，4.1%沒意見，9%不知道。最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成七大致同意「過程中並沒有充分討論」，三成不同意。傳達了一個清楚的訊息，絕大多數國人相信這次國會改革相關修法過程是有瑕疵的。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，根據上述研究發現，國人對攸關國會改革相關修法的態度，得到一個暫時性結論，關於當前國會改革爭議，台灣社會目前對三讀通過的「立法院職權行使法修法及刑法增訂」大體上並無共識，但多數民意向在野黨立場傾斜，多數中性選民（Independent voters）和在野黨意見一致，中間選民(Median voter)也較靠近在野黨。一言以蔽之，民進黨在民意戰場上正處於「落後狀態」。
 ▲▼台灣民意基金會公布「國會改革法案」最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會公布「國會改革法案」最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會公布「國會改革法案」最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年6月11日至13日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandom sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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