「不必每房裝冷氣」遭藍委圍剿　郭智輝改口：盼大家換節能電器

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄭佩玟／台北報導

經濟部長郭智輝日前談及能源問題，再次強調「台灣不缺電」，且電價不是愈便宜愈好，並舉例30坪空間裝2台冷氣就夠了，引爆國民黨立委圍剿，質疑是否在為十月漲電價做預告。郭智輝今（18日）受訪時表示，自己之前話講太快，不是每房裝冷氣不好，重點是在節能，「換上節能的冷氣或是冰箱，希望在能源的效益上能夠提高，因為節能也可以省電，就能幫助電費降低」。

郭智輝日前只出，電價不是越便宜越好，當電價太便宜，大家容易浪費電，家裡空間30坪，約2台冷氣就夠，但因為有3個房間、1個廚房，最後裝了4台冷氣，其實不必要。藍委楊瓊瓔質疑，那部長要不要說清楚家中有幾台冷氣？藍委徐巧芯也嗆，4月初台北基隆差點限電，這件事情大家忘了嗎？希望郭智輝維持專業，而非變成民進黨的形狀；藍委許宇甄也質疑，難道電價要愈貴才愈好嗎？「難道是為10月再漲電價打預防針嗎？」

對於「冷氣說」掀議，郭智輝今日上午受訪時表示，自己前幾天話說太快了，不是每房裝冷氣不好，重點是在節能，比方說沒有人的房間，冷氣就應該要關掉，且希望大家用的冷氣可以改成高效能，為鼓勵民眾落實節能減碳，經濟部過去推動的「住宅家電汰舊換新節能補助」，不同家電至多可補助新台幣3000元，估可補助近170萬台冰箱和冷氣。

郭智輝強調，希望大家換上節能的冷氣或是冰箱，在能源的效益上能夠提高，因為節能也可以省電，就能幫助電費降低。