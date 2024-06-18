巴黎奧運恐陷高溫　選手風險增！專家：未來夏季「不可能」辦奧運

▲2024巴黎奧運可能面臨高溫天氣。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

2024巴黎奧運將於7月26日登場，然而，一項最新研究警告，由於全球暖化，在未來的極端高溫下將「幾乎不可能」舉辦夏季奧運會。專家也擔心，今年巴黎奧運的高溫可能會造成危險的比賽環境，導致運動員昏倒、熱衰竭甚至更嚴重的後果。

根據每日郵報報導，英國英格蘭樸次茅斯大學（University of Portsmouth）的氣候科學家與熱生理學家（heat physiologists）和一群奧運選手合作進行研究，評估氣溫升高可能對運動員造成的威脅。

世界田徑總會（World Athletics）主席、四屆奧運獎牌得主柯伊（Sebastian Coe）表示，「隨著全球氣溫持續上升，氣候變化越來越應該被視為對體育的生存威脅。」

研究報告警告，今年7月至8月的巴黎奧運期間極端高溫可能導致運動員昏倒甚至死亡，其中一項建議是調整比賽時程，改在較涼爽的月份或時間舉行。研究也指出，自巴黎前一次在1924年舉辦奧運以來，當地平均氣溫已上升約3.1℃。

▲巴黎奧運倒數50天，艾菲爾鐵塔於6月7日裝上奧運五環。（圖／路透）

NPO氣候中心（Climate Central）資深研究員杜魯道（Kaitlyn Trudeau）表示，若全球國家無法齊力減少碳排放，「毫無疑問地，地球氣溫如今正走在一個幾乎不可能，甚至完全不可能舉辦夏季奧運會的軌道上。」她補充，極端高溫加上潮濕，會讓人體難以降溫，導致熱衰竭、頭暈、疲倦和中暑。

美國奧運代表隊鐵餅選手馬蒂斯（Samuel Mattis）表示，2021年奧運田徑選拔賽就曾經因高溫被迫在晚上舉行。英國七人制橄欖球隊員法恩代爾（Jamie Farndale）表示，高溫讓比賽變得更加困難和危險。