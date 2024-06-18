宛如瀑布傾瀉而下！日本關東下午強烈降雨　3870戶停電

▲受到梅雨鋒面和低氣壓影響，東京都銀座18日下午降下大雨。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到梅雨鋒面和低氣壓等影響，日本關東地區今（18）日迎來強烈降雨，光是靜岡縣短短一個小時的降雨量就達到60毫米以上，且神奈川縣與千葉縣傍晚至夜間可能還會伴隨強風，雨水像是瀑布般從天而降，導致JR東海道新幹線一度停駛，東京都、神奈川縣約有3870戶停電。

根據《日本放送協會》、《tenki》，警報級大雨從西日本轉移至東日本，導致關東地區18日下午開始出現強降雨，其中靜岡縣伊豆市湯之島一小時降雨量達到64.5毫米（至日本時間下午2時20分），其降雨強度宛如瀑布從天而降，更新1976年開始統計以來6月時雨量的最高紀錄，至於12個小時累積雨量則達到202毫米。

神奈川縣箱根町一個小時內的降雨量也達到39毫米、6個小時內累積降雨量達到120毫米。

至於靜岡縣熱海市網代地區截至18日下午4時，其12個小時內的累積降雨量達到230.5毫米，創下氣象廳開始統計以來的最高紀錄。

日本氣象廳發布警報，靜岡縣、神奈川縣、東京都伊豆群島、沖繩縣必須慎防土石流；至於東海地區和關東甲信地區，18日晚間恐怕降下非常驚人、且伴隨打雷的強降雨。

受到大雨影響，JR東海道新幹線曾一度因此停駛，停駛路段為上行線新大阪站至東京站、下行線東京站至靜岡站，直到下午3時40分（台灣時間下午2時40分）全線才恢復行駛。

東京電力TEPCO Power Grid表示，受到大雨影響，神奈川縣、東京都、千葉縣約有3870戶停電，其中東京都町田市占1470戶、神奈川縣則為2400戶。