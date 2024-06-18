中職名人堂爆不倫！　出入帶小三要人叫師母

▲王俊郎現於兄弟相關體系的名人堂花園大飯店擔任球場部門經理。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中華職棒兄弟象一代球星王俊郎，曾擔任興農牛總教練，負有盛名，退役之後回到「職棒教父」兄弟飯店老董洪騰勝開設的名人堂花園大飯店任職，現在有知情人士爆料，王俊郎常與一名曾姓女子出雙入對，因2人互動親暱，大家都以為她是王俊郎的太太，進而尊稱她「阿嫂」或「師母」，曾女不僅欣然接受，還會提醒王的學生凡事多小心，坐實「師母」的地位，更毫不掩飾與王的關係，在社群媒體曬出與王同框的親密合照。

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▲兄弟象一代球星王俊郎（右）正大光明和小三（左）同進同出，還毫不避諱地發在臉書的公開貼文。

不過，本刊調查，曾女其實是王俊郎的小三，王的妻子住在台南，2人雖育有1女，但王對太太不聞不問，早在2016年起即不給家用，甚至對王妻提起離婚、請求分配剩餘財產等訴訟，試圖徹底斬斷雙方關係，但皆被判敗訴，由於婚姻關係還在，王因此反被法院認定「婚內出軌曾女」，據此判賠60萬元。

▲王俊郎時常帶著小三四處遊山玩水，旁人也都以「師母」稱呼小三，讓王妻難以接受。

▲曾姓小三也常常到花園大飯店探班，甚至在臉書公開打卡，完全不在意旁人眼光。

本刊調查，王俊郎1986年婚後即加入兄弟隊，長住台北，妻子則留在台南扶養女兒，他用職棒簽約金作頭期款，買下台南崇德街一處房地贈與太太，之後也負責繳清貸款，另每月再匯4萬至7萬元不等家用給王妻，但2人感情不睦，2005年女兒高中畢業前即不再往來，妻子也換掉門鎖，不讓王再踏入家門，2人自此展開分居生活。



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