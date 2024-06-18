4星旅宿爆偷拍！Google名稱被改　負評全消失

▲台東波尼多小旅宿爆偷拍，縣府派員稽查卻吃閉門羹 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台東波尼多小旅宿爆發偷拍案件，陳姓負責人涉嫌在房間浴室內裝設針孔，直到一名女遊客察覺異狀後，嚇得連忙報警，目前全案正積極調查當中。事情爆發後Google評價馬上被網友用一星洗版，不過截至18日清晨可以發現，該旅宿評價已經恢復到4.2，最近一筆留言已經是3個月前。

有女子在臉書社團「台東大小事」踢爆，自己的女性朋友入住該民宿時，發現房內的浴室有針孔攝影機，且攝影機還偽裝成小夜燈的樣子，嚇得立刻報警。警方獲報到場，立即將陳姓負責人帶回調查，並查扣電腦等設備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台東波尼多小旅宿Google被改名，不過評價都已經被刪除。（圖／翻攝Google，下同）

據了解，陳姓負責人對於在地文化十分有熱忱，而旅宿不管是在Google評論還是在知名訂房網站評價都相當高。不過事件爆發後網友湧入Google評價用一星洗版，民宿名稱也被更改為「波尼多偷拍小旅宿」。不過目前已經都被刪除，評價也恢復到4.2星，點選最新評論最後一筆評論為3個月前所留。

根據Google規定，商家可以向管理員「檢舉」評論，交由Google審查後刪除，常見的Google評價檢舉理由為「與地點無關」、「造假內容」、「令人反感的內容」。