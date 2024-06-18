全國大滅蟑可行嗎？網3點專業分析…揭台灣2次「大滅蟲成功」

▲天氣越來越炎熱，可怕的蟑螂也頻繁出沒。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

蟑螂人人喊打，民眾巴不得這類的昆蟲消失在世上。有網友便思考，是否可能在全國範圍動員「大滅蟑行動」，以3點總結出「不可能」，但過去確實有大滅蟲成功的案例，掀起一番討論。

原PO在《Dcard》討論「論全國大滅蟑的可能性」，得出「技術上做不到」、「經費不可能給」、「人不可能配合」，因此此事不可爲。他透露，這裡討論的大滅蟑是指在城市裡做，針對水溝大蟑螂「家蠊屬」。

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原PO分析技術面，家蠊屬的特性是體型大、群居於排水系統中，比較好的方法是使用熱霧機，但城市排水系統複雜，光是這樣無法覆蓋這整個排水系統，「會造成你噴A地，蟑螂往B地遷移；你去B地噴，蟑螂就跑回去A地」，往排水系統投藥更是笨方法，先不論蟑螂會不會碰到水，投下去的藥劑可能在1、2小時就沖出排水系統，不僅白白浪費還可能毒到其他生物。

接著，原PO提到經費，考慮蟑螂卵孵化的時間，整個施藥行動要連續進行至少1個月，使用多少藥劑、動用多少人力等，都是要考量的，更重要的是誰來出這筆錢？他斷言「民間單位是絕對不可能的，政府單位更不用想」，因爲不可能有成效的東西，是不可能編列預算花納稅錢的。

最後是人，原PO指出，台中市有合格登記的病媒防治業者有248家（2023年），加上不計其數的個體防治業者，假如要執行計畫，就等於要把公司業務全數暫停，「誰能扛得住這個損失？」而且施藥須持有證照，旁邊也要有專業技術人士督導，此外也要和居民溝通，造成損失還要賠償，弄不好可能還會法院。

綜合3點，原PO表示「全國大滅蟑」不可為，但台灣有過2次大滅蟲成功的案例，一次是瘧蚊，另一次是床蝨，皆是在同一時期（民國50年前）達成的。然而，瘧蚊也沒有在台灣土地上銷聲匿跡，在某些山區依然有瘧蚊在飛舞，只是不會再傳染瘧疾，而床蝨因全球化，又從國外跑到台灣本土了。

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