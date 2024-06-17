孫曉雅將卸任　建議台灣面對中國「勿驚慌勿麻木」

▲美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Springer Oudkirk）。（資料照／記者呂晏慈攝）

要聞中心／台北報導

美國在台協會處長孫曉雅即將卸任，她上周舉行任內最後一場記者會，同時接受外媒《紐約時報》專訪，特別提出，建議台灣「別對中國的挑釁措辭和行動驚慌失措，但也別對這些風險麻木（Avoid panic about China’s combative language and moves, but don’t grow numb to the risks.）」。

根據報導內容，孫曉雅直言，「我們老是被問說台灣到底有多危險，誠如你（媒體記者）所聽聞指稱，台灣是全球最危險的地方。這些隻字片語有時無法真正反映完整的真實情況」。面對中國，她認為，「當一個政府、一個國家、一名領袖告訴你他們正在想什麼和規劃什麼，你應該傾聽他們正在說些什麼。」

報導提及，孫曉雅回顧，在她擔任美國在台協會台北辦事處處長這3年內，俄羅斯入侵烏克蘭是別具意義的轉捩點，對台美深化連結也別具意義，然而，她任內也見證台灣「疑美論」浪潮。

對於疑美論議題，孫曉雅上周在記者會應詢談及，有刻意的不實訊息企圖混淆台灣社會大眾的看法，這種懷疑的態度是一大問題，也是美國、歐洲等自由開放社會面臨的挑戰，「這是一個讓人覺得非常不安的趨勢」。而在《紐時》報導中，她強調，對美國支持台灣的意圖或能力展現不信任，部分反映出中國放大疑慮的認知作戰，也部分反映民主國家對一件事意見分歧的正常消長。