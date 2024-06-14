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認「疑美論」態度成問題　孫曉雅不諱言：令人不安

▲▼美國在台協會AIT處長孫曉雅Sandra Springer Oudkirk。（圖／記者呂晏慈攝）

▲美國在台協會處長孫曉雅。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會處長孫曉雅今（14日）舉行任內最後一場記者會，會中有外媒關注「疑美論」在台灣的發展，孫不諱言，有刻意的不實訊息企圖混淆台灣社會大眾的看法，這種懷疑的態度是一大問題，也是美國、歐洲等自由開放社會面臨的挑戰，「這是一個讓人覺得非常不安的趨勢」。

美國在台協會今日舉辦孫曉雅任內最後一場親自主持的記者會，孫曉雅會中致詞後接受媒體提問。

孫曉雅應詢時以中文「疑美論」稱呼「疑美論」，她說，所謂的「疑美論」當中其實是有一些細膩的差別的，她認為，適度的懷疑在民主社會當中是一件好事，所以美國絕對不會要求盟友盲目地相信美國，並且聽從美國要求做什麼樣的事情，就盲目地去做。

孫曉雅表示，美國仍然相信，夥伴在與美國進行價值、目標共同合作時，應把自己的利益、擔憂關切的議題考慮在內，相信美國與台灣在利益與擔憂上，有許多一致的地方；她認為，健康的懷疑在民主社會是正常的，而且是應該的。

孫曉雅話鋒一轉又說，但媒體記者提到的「疑美論」的問題是，過去無論民間企業或公民團體高層均提到，看到有刻意進行的錯誤、不實訊息，企圖混淆台灣社會大眾對美國的看法，這種懷疑的態度是一大問題（problematic），不只在台灣，這對美國、歐洲來說都是一大挑戰，也是自由開放社會所會面臨的挑戰。

孫曉雅說，在自由開放社會中，許多惡意行為者會利用開放體系來對抗開放的體系，「這是一個讓人覺得非常不安的趨勢，也是我相信我們未來需要共同打擊的議題」。

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