水泥車闖禍！轉彎勾到電線影片曝　新莊號誌桿遭硬扯傾斜30度

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市新莊區新莊路與新樹路口，今(17)日13時許發生水泥預拌車轉彎時勾到電線、拉倒號誌桿，導致號誌桿傾斜事故，現場無人受傷， 警方依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「汽車駕駛人不遵守道路交通標線指示」製單舉發。

▲水泥預拌車撞斷號誌燈桿。（圖／記者陳以昇翻攝）

影片中可看到，水泥預拌車左轉時勾到電線，駕駛沒注意繼續往前開，結果電線一拉扯，將號誌燈桿整個往下拉，至少傾斜30度，此時駕駛似乎才發覺不對勁，趕緊停車。

警方指出，下午1時許新莊路與新樹路口發生水泥預拌車交通事故，經了解，67歲陳姓男駕駛要去建國二路的工地卸水泥，疑似路況不熟，於新莊路左轉新樹路往樹林方向（新莊路禁行15噸以上大貨車），轉彎過程中該車進料裝置勾到電線，拉倒號誌桿，導致號誌桿傾斜，現場無人受傷，駕駛酒測值為0.00mg/l。

▲號誌燈桿大約歪斜30度。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，有關水泥預拌車違規行駛禁行路段之交通違規，依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款製單舉發。呼籲大型車駕駛應依規定道路行駛，勿圖一時方便而行駛禁行路段，違者警方將依據道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款製單舉發，處以新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

▲警方依據道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款製單舉發。（圖／記者陳以昇攝）