老妹每天「跟男友視訊掛睡」　同床姊崩潰：我沒穿內衣欸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友無奈表示，她和老妹同睡在一張床上，但對方每天都會跟男友視訊掛睡，讓沒穿內衣的她相當不自在，還得刻意閃躲鏡頭，忍不住抱怨「實在是不懂我妹在想什麼，怎麼可以這麼幼稚阿？」

女網友在論壇zuvio怒道，「我妹跟她男朋友真的是夠了喔！每天都要掛睡是怎樣，已經大學了欸，搞得跟國中生一樣，偶爾掛睡我沒意見，每天都掛睡會不會太誇張，重點是我跟我妹是同一間房間，也睡在同一張床上，況且他們掛睡時還是開視訊的。」

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她直言，每次看到老妹和男友視訊，就很怕被拍到，畢竟自己沒穿內衣，「我還要在那邊躲她的鏡頭，真的有夠麻煩跟尷尬，跟她講過很多次了還是沒在聽，不知道是故意的還是怎麼樣。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

最後，原PO也忍不住吐槽，「搞清楚這房間不是只有妳一個人在使用欸，妳今天自己一個人一間的話，我才懶得管妳要跟男友怎樣，重點是我倆同個房間，怎麼樣都要尊重一下妳姊姊吧？」

而網友們則紛紛回應，「在家裡放女鬼立牌之類的，讓她男友在視訊的時候感覺妳家有鬼，之後自然就會少打了」、「先跟爸媽爆料」、「笑死」。