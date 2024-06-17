　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆想抱孫！夫妻扛「房貸+2萬孝親費」　她喊沒錢：小孩你帶嗎

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲老公每月給婆婆2萬元孝親費。（示意圖／取自xframe，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「想要馬兒跑，又要馬兒不吃草，有事嗎？」一名女網友發文表示，他們目前沒有和公婆住，但婆婆每月都會和老公拿2萬元的孝親費，因此扣除房貸、日常開銷後，兩人根本沒錢養小孩，只是，婆婆卻一直要小倆口生孩子，讓她很無奈。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，夫妻倆雖然沒有和公婆同住，但婆婆每個月都會和老公拿2萬元的孝親費，「繳完我們自己的房貸，再繳有的沒的，他自己根本就沒什麼錢可養小孩！」不過，婆婆卻總要小倆口生小孩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是原PO就反問，「小孩生了你出錢、你帶嗎？你兒子的錢誰拿走了？」她納悶，為何別人的女兒就得犧牲自己的一切為婆家生孩子，「想要馬兒跑，又要馬兒不吃草，有事嗎？誰想要小孩自己生、自己帶去唄！」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

原PO也開勸，女人結婚，應該是要找一個能夠互相扶持、過日子的對象，「而不是被誰算計來當免費保母、傭人的」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒住一起還拿2萬，好敢」、「（孝親費）真的是有點多，可以請老公去跟婆婆商議」、「為求公平，也跟老公說從現在起你也每個月需要給自己父母2萬孝親費，日常不夠的部分請他想辦法，不體會一下都不知道困難」、「婆婆好敢拿，2萬元存心控制兒子，你幹嘛忍？直接翻臉」、「真的沒有多餘的錢養孩子，那小倆口好好過日子就好，很討厭那些只會講孩子生下來帶財的親戚，放屁啦！我們不能冒險」。

ET快訊
快訊／想老婆！「柯神」關212天求交保　班霸喊窮：要去海外兼
廣東韓江「史上最大洪水爆發」　恐怖空拍照曝
陸軍一兵慘死…父曝犯案動機！　17歲少年「長袖藏刀」
快訊／國王冠軍賽大危機！　林書豪G4將不會上場
華莎劇透：我下個月來高雄　「5大咖」名單官宣！
快訊／畢業典禮天花板突掉落！　家長遭砸傷
兒帶火槍上街！狄鶯無奈發聲　孫安佐親自回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農民荷包要小心！假冒姪兒詐裝修費　農會行員成功攔阻

從女友變成老婆「有什麼好處？」　過來人曝經驗！風向一面倒

保險公司來電「變更電話號碼」　他連答3題嚇壞！

新婚後見婆婆「煮1鍋布」她嚇搬走　大票噁爆：全家都吃過？

婆婆想抱孫！夫妻扛「房貸+2萬孝親費」　她喊沒錢：小孩你帶嗎

中國信託推動兩岸基層棒球發展　廈門瑞景小學為首家合作學校

壞壞1次5000元！她盡量服務「卻3分鐘就結束」　網友大歪樓

發票中4000！「1原因」銀行不給換　店家拒幫忙：拿出證據

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農民荷包要小心！假冒姪兒詐裝修費　農會行員成功攔阻

從女友變成老婆「有什麼好處？」　過來人曝經驗！風向一面倒

保險公司來電「變更電話號碼」　他連答3題嚇壞！

新婚後見婆婆「煮1鍋布」她嚇搬走　大票噁爆：全家都吃過？

婆婆想抱孫！夫妻扛「房貸+2萬孝親費」　她喊沒錢：小孩你帶嗎

中國信託推動兩岸基層棒球發展　廈門瑞景小學為首家合作學校

壞壞1次5000元！她盡量服務「卻3分鐘就結束」　網友大歪樓

發票中4000！「1原因」銀行不給換　店家拒幫忙：拿出證據

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

快訊／國3北上善化出口「砂石車起火」！　匝道封閉處理中

波尼多小旅宿老闆涉偷拍！台東縣交觀處出手了　最重恐被廢照

王仁甫大陸旅遊無辜捲爆料　季芹動怒：不能接受！

王婉諭追問「支持兩岸一家親？」　揭黃國昌昔言論嗆：逃避可恥還沒用

快訊／柯旻豪押212天「想老婆」求交保　班霸喊窮：要去海外兼職

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農民荷包要小心！假冒姪兒詐裝修費　農會行員成功攔阻

老「藍鷹」對戰青鳥沒在怕！　國民黨21日動員藍粉擠爆青島東路

破冰？中澳總理會晤　李強宣布開放澳公民免簽入境15天

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

生活熱門新聞

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

請人去前女友婚禮翻桌「1桌給1萬」！準新娘幽默回應

未來一周高溫悶熱　明午後陣雨續轟「中部以北下到發綠」

噁男火車上突坐她旁邊　下秒「掏棒狂甩」

海底撈「用餐遇4狀況」　她再也不去！網嘆服務變差

台中超強雙胞胎　會考都拿5A10+上中一中

宮廟價目表「夜間卡陰」加收6百　醫一看搖頭

12生肖本周運勢出爐！羊運氣與貴人齊發

梅雨掰掰！　本周「正式入夏」更熱了

妹子「買1款台灣伴手禮」吃完大讚：後悔沒多買

日本妹愛台灣「7大理由」　實測日文問路超驚喜

雞蛋價格降加蛋仍要20！苦苓：可以別加

「4星座」要出運了！6月下旬錢賺到手軟

更多熱門

相關新聞

再婚懷孕「人妻省錢不打無痛」　婆婆嗆：婚姻失敗者

再婚懷孕「人妻省錢不打無痛」　婆婆嗆：婚姻失敗者

「我也是很傻眼！」一名孕婦透露，婆婆嫌棄她再婚懷孕，「已經生過一個，又是婚姻失敗者」，認為生產不准花太多錢，因此原PO求問，在不打無痛與住月中的話，5萬元是否足夠？文章引發網友搖頭，「沒錢確定還要生嗎」、「不要省錢，減痛打好打滿，婆婆是在吵什麼吵？5萬塊生小孩的錢還要省，也太慘！」

夫收入拿去養婆家！她抱怨得傻眼回覆

夫收入拿去養婆家！她抱怨得傻眼回覆

婆婆給店面「逼孫女取名3字」俗爆！戶政人員看傻

婆婆給店面「逼孫女取名3字」俗爆！戶政人員看傻

《婆婆》張書偉婚禮現場差點爆雷

《婆婆》張書偉婚禮現場差點爆雷

張書偉婚禮被爆「曾是不婚主義」

張書偉婚禮被爆「曾是不婚主義」

關鍵字：

婆婆孝親費老公生小孩毒姑九賤婆媳討論區

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

春風放話幫高爾宣養女兒　「滿足1條件」到國小畢業

三戰倒數不到48hrs？新神鬼先知曝準確日期

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面