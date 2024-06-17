婆婆想抱孫！夫妻扛「房貸+2萬孝親費」　她喊沒錢：小孩你帶嗎

▲老公每月給婆婆2萬元孝親費。（示意圖／取自xframe，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「想要馬兒跑，又要馬兒不吃草，有事嗎？」一名女網友發文表示，他們目前沒有和公婆住，但婆婆每月都會和老公拿2萬元的孝親費，因此扣除房貸、日常開銷後，兩人根本沒錢養小孩，只是，婆婆卻一直要小倆口生孩子，讓她很無奈。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，夫妻倆雖然沒有和公婆同住，但婆婆每個月都會和老公拿2萬元的孝親費，「繳完我們自己的房貸，再繳有的沒的，他自己根本就沒什麼錢可養小孩！」不過，婆婆卻總要小倆口生小孩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是原PO就反問，「小孩生了你出錢、你帶嗎？你兒子的錢誰拿走了？」她納悶，為何別人的女兒就得犧牲自己的一切為婆家生孩子，「想要馬兒跑，又要馬兒不吃草，有事嗎？誰想要小孩自己生、自己帶去唄！」

原PO也開勸，女人結婚，應該是要找一個能夠互相扶持、過日子的對象，「而不是被誰算計來當免費保母、傭人的」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒住一起還拿2萬，好敢」、「（孝親費）真的是有點多，可以請老公去跟婆婆商議」、「為求公平，也跟老公說從現在起你也每個月需要給自己父母2萬孝親費，日常不夠的部分請他想辦法，不體會一下都不知道困難」、「婆婆好敢拿，2萬元存心控制兒子，你幹嘛忍？直接翻臉」、「真的沒有多餘的錢養孩子，那小倆口好好過日子就好，很討厭那些只會講孩子生下來帶財的親戚，放屁啦！我們不能冒險」。