台中鬧區「天降神鍋」！2輛BMW遭砸受損　警調監視器追元凶

▲台中中華路一帶昨日有鍋子、勺子從空中掉下，砸中2台BMW。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市中區中華路一帶店家林立，是攤販集中的熱鬧商圈之一。昨日卻有2名駕駛BMW豪車的民眾經過，突然遭「空降」的鍋子、勺子砸中擋風玻璃、前保險桿，2名駕駛雖不提出告訴，但這些物品若砸到人實在太危險，警方介入要追查可疑人。

第一警分局指出，該案發生在15日14時許，有民眾稱在中區中華路一段馬路上，遭物品砸中車子，2名駕駛跟警方說，當時經過該點，突然遭鍋子、勺子從高處墜下擊中，前車擋風玻璃出現拳頭大小的蜘蛛網狀破裂、後車保險桿有輕微損傷。

警方得知後，立即前往該棟大樓調閱監視器，暫無發現可疑人士，2名駕駛亦暫不提出告訴。警方則指派專案人員，前往該棟大樓持續調閱監視器，逐一訪查住戶。

▲2台BMW無辜遭到砸中，出現輕微損傷。（圖／翻攝社會事新聞影音，下同）



經查，遭到鍋子砸中的2台BMW價值不斐。藍色的敞篷版BMW為2012年出廠M6，新車價約700多萬，現市值仍有200多萬，外觀造型相對特別；擋風玻璃被砸出碎裂的白色BMW則是2015年6系列轎跑車，新車價400多萬，現市值仍有110多萬元行情。